Cizinci kradli drahé mobilní telefony
Tři muži skončili po sdělení obvinění ve vazební věznici v Brně.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava mají za sebou velice úspěšnou realizaci, která vyústila trestním stíháním tři cizích státních příslušníků. Tři cizince, pocházející ze státu na pomezí střední, východní a jihovýchodní Evropy, vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže, spáchané formou spolupachatelství. Na prověřování trestné činnosti této skupiny pachatelů jihlavští kriminalisté spolupracovali se svými kolegy z Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje.
Na soudní proces si všichni tři muži počkají ve vazební věznici, protože vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí všech obviněných pachatelů do vazby. Na základě návrhu státního zástupce okresní soud v Jihlavě rozhodoval uplynulý víkend při vazebním zasedání a tři muži přímo od soudu putovali do vazební věznice v Brně. Důvodem podnětu k návrhu na vazební stíhání této trojice byla obava, že by se pachatelé mohli skrývat nebo uprchnout a vzhledem k tomu, že se jednalo o osoby bez trvalého příjmu a vazeb na Českou republiku, také obava, že by mohli pokračovat v páchání trestné činnosti.
Tři muže ve věku 20, 21 a 22 let ze země ležící na jihu Evropy vyšetřovatel na základě velkého množství shromážděných důkazů obvinil z přečinu krádeže, které se měli dopustit na různých místech České republiky. Muži se vždy vzájemně domluvili na krádeži mobilních telefonů a poté společným jednáním odcizili v době otevírací doby a za plného provozu z prodejen vytipované nové mobilní telefony. Ve všech případech se krádeže odehrály podle podobného scénáře a velice rychle. Pachatelé využili momentu překvapení a nové vystavené mobilní telefony vytrhnuli ze zajišťovacího uzamčeného lanka, jehož cílem bylo zabránit krádeži, a poté z místa rychle utekli.
K první krádeži, kterou má na svědomí tato skupina pachatelů, došlo 10. ledna po deváté hodině ranní v prodejně s mobilními telefony na ulici Hradební v Jihlavě. Z prodejny zloději odcizili osm mobilních telefonů různých značek, včetně bezpečnostních zámků připevněných k telefonům. Majiteli vznikla škoda v celkové výši přesahující 250 000 korun. O šest dnů, tentokrát před osmnáctou hodinou navečer, stejná skupina odcizila v prodejně s mobilními telefony v Liberci třináct mobilních telefonů v celkové hodnotě přesahující částku 236 000 korun.
K další krádeži mobilních telefonů došlo o den později, tedy 17. ledna, v obchodním centru v Teplicích. Tady zmizelo pět mobilních telefonů v hodnotě 169 000 korun. Ve stejný den ve večerních hodinách stejná trojice pachatelů spáchala totožnou trestnou činnost v prodejně v obchodním centru v Hradci Králové. Zde odcizili osm mobilních telefonů různých značek v celkové hodnotě přesahující částku 265 000 korun. K další krádeži, spáchané stejným způsobem a stejnou skupinou pachatelů, došlo 18. ledna odpoledne v prodejně v Brně, kde zmizely dva mobilní telefony v hodnotě přesahující 38 000 korun.
„V průběhu prověřování se nám podařilo zajistit důležité a stěžejní důkazy, které jednoznačně usvědčují všechny tři pachatele. Podařilo se nám také zmapovat pohyb těchto podezřelých osob, stejně jako pohyb osobních motorových vozidel, která pachatelé při krádežích užívali ke své přepravě do míst, kde se trestné činnosti dopouštěli,“ uvedl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava.
Trojici pachatelů se podařilo na základě získaných poznatků zadržet v pátek 23. ledna dopoledne na dálnici D1 u Ostravy ve spolupráci s kolegy z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, když se tito pachatelé vrátili ze své domovské země zpět do České republiky. Muži zřejmě měli v úmyslu pokračovat na našem území v páchání trestné činnosti. Z místa zadržení si všechny tři podezřelé muže převezli jihlavští kriminalisté k provádění dalších procesních úkonů do Jihlavy, kde je umístili do policejní cely. V sobotu 24. ledna vyšetřovatel zahájil jejich trestní stíhání a všem třem mužům sdělili obvinění z přečinu krádeže spáchané formou spolupachatelství, při které způsobili poškozeným firmám škodu v celkové výši téměř jeden milion korun. V neděli 25. ledna se konalo vazební zasedání a všechny tři cizinci eskortovali v neděli odpoledne policisté z pohotovostního a eskortního oddělení do vazební věznice do Brna. V případě prokázání viny hrozí mužům trest odnětí svobody v trvání až pět let odnětí svobody.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
