Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Cizinci byli velmi rychle potrestáni
Muži způsobili škodu přes 100 tisíc korun.
Velmi rychle byli za trestné činy potrestáni dva cizinci, kteří se opakovaně vraceli do Žďáru nad Sázavou páchat trestnou činnost. Role měli rozdělené, jeden z nich figuroval jako řidič a druhý se vloupával do objektů. Muže jsme zadrželi a policisté jim sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestných činů. Od soudu odešli s vyhoštěním a propadnutím věci.
V první polovině měsíce února přijeli dva cizinci ve věku 42 a 55 let do Žďáru nad Sázavou. Starší z mužů si z vozidla vzal nářadí, poškodil oplocení a následně vnikl na pozemek společnosti na ulici Brněnská. Poté se dostal i do prodejny, kterou prohledal a z pultu odcizil nalezenou finanční hotovost ve výši dvacet tři tisíc korun.
V pondělí 23. února v ranních hodinách přijali žďárští policisté další dvě oznámení o vloupání do podniků ve Žďáru. V jednom případě se jednalo o stejnou společnost jako při prvním vloupání, kdy následkem násilného vniknutí a poškozením vybavení prodejny došlo ke škodě kolem čtyřiceti tisíc korun. Ve druhém případu byl scénář obdobný jako v předchozích. Dvaačtyřicetiletý muž vysadil svého parťáka poblíž ulice Jamská. Ten následně za užití násilí vnikl do areálu společnosti a poté i do vnitřních prostor, které prohledal. Odcizil nalezenou finanční hotovost ve výši 4000 korun. Vloupáním však způsobil škodu přibližně za dalších čtyřicet tisíc korun. Poté ho jeho kamarád vyzvedl a společně z místa odjeli.
Žďárští policisté po přejetí oznámení začali všechny případy pečlivě prověřovat. Ve spolupráci s kriminalisty se jim podařilo dostat na stopu podezřelých. Oba cizinci byli zadrženi v pondělí 23. února v odpoledních hodinách na dálnici D2 u Brna a následně byli eskortováni do policejních cel na Vysočině. Věci, které měli ve vozidle a používali je k vloupání, dobrovolně vydali.
Policejní inspektor na základě shromážděných informací sdělil mužům ve věku dvaačtyřicet a pětapadesát let podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to poškození cizí věci a krádeže spáchané ve formě spolupachatelství. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení a zprávu o výsledku předložili státnímu zastupitelství.
Státní zástupce podal návrh na potrestání cizinců. Soud oba muže uznal vinnými a uložil jim tresty vyhoštění z území České republiky a propadnutí věci.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
26. února 2026