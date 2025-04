Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizince s odcizeným autem zastavil až zátaras

JABLONEC NAD NISOU – Jablonečtí policisté k zastavení cizince s odcizeným vozidlem využili nákladní vůz postavený napříč silnice v ulici Turnovská na příjezdu do města. Před tím ho další policejní hlídka pronásledovala od Hodkovic nad Mohelkou.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 25letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, kterého se dopustil 15. dubna letošního roku.

V ten den dopoledne českodubští policisté prováděli hlídkovou činnost v okolí Hodkovic nad Mohelkou. Kolem půl jedenácté byli u nájezdu na rychlostní silnici I/35, kde se všimli ve směru od Turnova projíždějícího vozidla Audi Q7 s německou registrační značkou, o němž se domnívali, že by se mohlo jednat o vůz, který je aktuálně v pátrání. Z tohoto důvodu se za ním rozjeli a rozhodli se řidiče, nyní již obviněného, s ním zastavit a zkontrolovat.

Ovšem jakmile se za ním rozjeli a zapnuli majáky, začal řidič s uvedeným vozidlem ujíždět a pokyny k zastavení vozidla nerespektoval. Z rychlostní silnice sjel na křižovatce u Rádelského mlýna ve směru na Jablonec nad Nisou. Při ujíždění ve vysoké rychlosti ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, přičemž i nebezpečně přejížděl do protisměru. To už ovšem o něm věděly i další policejní hlídky a ty jablonecké si na něj počkaly na příjezdu do města v ulici Turnovská. Zde policisté využili svého oprávnění a vytvořili z příčně zastaveného kamionu zátaras, za kterým se při okraji vozovky ve směru do Jablonce začala tvořit kolona přijíždějících vozidel. Ujíždějící řidič s vozidlem Audi Q7 se ještě v rámci své agresivní jízdy snažil tuto kolonu předjet v domnění, že bude dále pokračovat ulicemi města. Když ovšem spatřil zátaras a uvědomil si, že již nemá šanci policistům ujet, s vozidlem před kamionem v levé části vozovky zastavil. Policisté ho na místě okamžitě zadrželi, jelikož už během pronásledování zjistili, že pronásledované vozidlo bylo skutečně odcizeno, a to v Německu.

Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Stejný výsledek měl i orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Provedenou kontrolou také hlídky na místě zjistily, že se jedná o muže cizí státní příslušnosti a vozidlo Audi Q7 bylo v časných ranních hodinách odcizené v Německu v oblasti nedaleko Bodamského jezera. Obviněný s ním tedy ujel téměř 700 km před tím, než ho policisté pomocí zátarasu zastavili v Jablonci nad Nisou. Provedenými úkony v trestním řízení je zcela zřejmě, že obviněný moc dobře věděl, že užívá odcizené vozidlo – tedy vůz pocházející z trestné činnosti.

Komisař také podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Následný návrh státního zástupce soudce jabloneckého soudu akceptoval a obviněného do vazby poslal. Policisté ho tedy rovnou od soudu převezli do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedeného zločinu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na šest let, a to s ohledem na hodnotu vozidla, která přesahuje částku 700 tisíc korun.





28. 4. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

