Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Cizí telefon zneužil k objednávkám za desítky tisíc korun
Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže podezřelého z podvodu a poškození cizích práv.
Děčínští kriminalisté objasnili případ podvodného jednání, při kterém měl obviněný muž zneužít důvěry jiného muže a jeho mobilní telefon využít k uzavírání smluv na telekomunikační služby a pořizování mobilních telefonů. Celková způsobená škoda přesáhla 81 tisíc korun.
Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný od poškozeného pod záminkou zastavení převzít mobilní telefon v hodnotě téměř šesti tisíc korun. K zastavení však podle zjištění policistů nedošlo a telefon již poškozenému nevrátil. Následně měl v září roku 2025 bez vědomí poškozeného využít jeho telefonní číslo a zákaznické údaje k uzavření několika účastnických smluv u mobilního operátora. Prostřednictvím internetového obchodu si měl během několika dnů sjednat nové telefonní tarify, objednat několik mobilních telefonů různých značek a aktivovat další související služby. Objednávky měly být potvrzovány prostřednictvím mobilní aplikace navázané na účet poškozeného. Zásilky obsahující mobilní telefony a SIM karty byly následně doručovány na různá výdejní místa, kde je měl obviněný převzít. Za poskytnuté služby ani odebraná zařízení však podle zjištění policistů neplatil.
Společnosti poskytující telekomunikační služby měla jeho činností vzniknout škoda převyšující 75 tisíc korun. Poškozený muž přišel o svůj mobilní telefon a současně byl vystaven riziku vymáhání dluhu za neoprávněně sjednané služby a odebraná zařízení. Díky jeho včasnému trestnímu oznámení a následným krokům společnosti však k vymáhání této částky nakonec nedošlo.
Celková škoda byla vyčíslena na více než 81 tisíc korun.
Komisař oddělení hospodářské kriminality zahájil trestní stíhání třicetiletého muže, kterého obvinil z přečinů podvodu a poškození cizích práv. Obviněný se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost.
Na objasnění případu spolupracovali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality s policisty obvodního oddělení Děčín-město.
Preventivní doporučení:
Své mobilní telefony, SIM karty ani přístupové údaje nepředávejte jiným osobám, a to ani pod různými záminkami. Mobilní telefon dnes často slouží jako prostředek pro ověření identity a přístup k internetovým službám. Jeho zneužití může mít pro majitele závažné finanční i právní následky. Pokud telefon ztratíte nebo získáte podezření na jeho zneužití, co nejdříve kontaktujte svého operátora a celou věc oznamte Policii České republiky.
Děčín 29. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje