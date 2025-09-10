Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Citroën C4 letěl Českou Skalicí
Řidič přišel o řidičský průkaz.
V pondělí ráno, přesně v 09:41 hodin, zaznamenala hlídka dopravního inspektorátu územního odboru Náchod výrazné překročení dovolené rychlosti. Osobní automobil značky Citroën C4 byl v obci Česká Skalice zachycen radarem při rychlosti 99 km/h – tedy téměř při dvojnásobné hodnotě oproti maximální dovolené rychlosti, která je v daném úseku stanovena na 50 km/h.
Dvě cifry na tachometru sotva stačily – řidič jako by ignoroval skutečnost, že se nachází v obydlené oblasti, kde se běžně pohybují chodci, cyklisté i děti. V takové rychlosti by vůz potřeboval více než 50 metrů k úplnému zastavení, což je v městském provozu extrémně nebezpečné.
Za volantem seděl 28letý muž, u kterého byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Alkohol tedy v tomto případě nehrál roli, nicméně styl jízdy připomínal spíše závodní okruh než klidnou obecní komunikaci.
Policisté mu na místě zakázali další jízdu a zároveň zadrželi řidičský průkaz. Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a zápis bodů do registru řidičů.
V obci, kde může za rohem vyběhnout dítě nebo se náhle objevit cyklista, je takové tempo naprosto nepřijatelné.
por. Karolína Macháčková
10.9.2025