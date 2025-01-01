Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Číšník

KŘP hlavního města Prahy, rekreační zařízení Morava Staré Město – místo výkonu práce Staré město pod Sněžníkem (okr. Šumperk) - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Hornická 301, 788 32  Staré Město pod Sněžníkem
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • obsluha hostů v jídelně
  • obsluha hostů v baru
  • vedení skladového hospodářství včetně objednávek zboží
  • práce s peněžní hotovostí
  • práce v pokladním systému

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 5 se mzdou 23 510 Kč
  • zvláštní příplatek 500 Kč
  • po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem
  • komunikační schopnosti
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • práce v kolektivu

Výhodou

  • praxe v gastro oblasti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost

Další informace

  • nepravidelná pracovní doba 38,75 hodin týdně
  • možnost nástupu: 1. 9. 2025 (či dohodou)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu petr.brezina2@pcr.cz s předmětem „servírka“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího rekreačního zařízení Morava, Petra Březiny, tel. číslo: 974 823 190, 731 553 003.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 