Číšník
KŘP hlavního města Prahy, rekreační zařízení Morava Staré Město – místo výkonu práce Staré město pod Sněžníkem (okr. Šumperk) - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Hornická 301, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- obsluha hostů v jídelně
- obsluha hostů v baru
- vedení skladového hospodářství včetně objednávek zboží
- práce s peněžní hotovostí
- práce v pokladním systému
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 5 se mzdou 23 510 Kč
- zvláštní příplatek 500 Kč
- po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem
- komunikační schopnosti
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- práce v kolektivu
Výhodou
- praxe v gastro oblasti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
Další informace
- nepravidelná pracovní doba 38,75 hodin týdně
- možnost nástupu: 1. 9. 2025 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu petr.brezina2@pcr.cz s předmětem „servírka“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího rekreačního zařízení Morava, Petra Březiny, tel. číslo: 974 823 190, 731 553 003.