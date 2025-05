Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cílí na doručovatele

BRNO: Zloději objednávají drahé zboží, platit za něj nechtějí.

Nový způsob okrádání doručovatelů přepravních společností řeší brněnští policisté. Zloděj si pod smyšleným jménem objedná drahé zboží na dobírku na konkrétní adresu. Poté, co jej kurýr vyrozumí, že mu veze balíček, na něj nepoctivec čeká už před domem na ulici. K doručovací adrese nemá zpravidla žádný vztah, to si však může doručující stěží ověřit. V okamžiku, kdy se balík dostane zloději do ruky, začne utíkat bez zaplacení dobírky. Dva takové případy evidují v minulém týdnu policisté v Židenicích. V prvním případě zloděj ukradl objednané mobilní telefony v hodnotě převyšujících padesát tisíc, v druhém případě se chtěl zmocnit motorové pily v hodnotě pětatřiceti tisíc. To se mu však nepovedlo, kurýr jej doběhl a balík mu vytrhl z rukou. Zadržet se jej však nepodařilo. Po zlodějích tak nyní pátrají policisté.

por. David Chaloupka, 20. května 2025

Související dokumenty Balíky.m4a

Velikost souboru: 2,6 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem