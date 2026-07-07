Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chtěli zavolat na tísňovou linku, ale telefon už nevrátili
Dva muži od poškozeného vylákali telefon, vymazali data, zastavili ho a teď čelí obvinění.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice ve spolupráci s kriminalisty z oddělení hospodářské kriminality se v uplynulých měsících zabývali případem dvou mužů, kteří měli využít důvěřivosti a podnapilosti poškozeného, aby jej připravili o mobilní telefon.
Tito muži se měli předem společně domluvit, že si nezákonným způsobem opatří finanční prostředky nebo jinou věc, kterou následně zpeněží. Začátkem prosince loňského roku měl jeden z nich v ranních hodinách v Lovosicích oslovit poškozeného se smyšlenou legendou, že si potřebuje zavolat na tísňovou linku. Pod touto záminkou měl od něj získat mobilní telefon v hodnotě nejméně 6 tisíc korun, zatím co druhý stál opodál.
Aby mohli telefon použít, měli od poškozeného vylákat také přístupové heslo pro jeho odemčení. Jakmile měli zařízení k dispozici a odemčené, využili podnapilosti poškozeného a z místa odešli.
Tím však jejich jednání neskončilo. S odemčeným telefonem měli následně provést několik kroků směřujících k tomu, aby zařízení ovládli a znemožnili jeho dohledání. V nastavení telefonu měli změnit přístupové údaje k uživatelskému účtu, čímž získali možnost měnit další nastavení zařízení. Následně měli telefon uvést do továrního nastavení, odstranit z něj veškerá uložená data i aplikace a připravit jej k dalšímu prodeji.
Ještě téhož dne měl být telefon zastaven v jedné ze zastaváren v Ústí nad Labem. Za zařízení měli muži utržit částku 3 500 korun, o kterou se následně rozdělili a použili ji pro vlastní potřebu.
Při prověřování případu se policistům podařilo ve spolupráci s výrobcem mobilního telefonu zjistit pohyb odcizeného zařízení a vypátrat místo, kde bylo zastaveno. Následné šetření dovedlo policisty až ke dvojici mužů. Po konfrontaci se zajištěnými důkazy se oba ke svému jednání doznali.
Kriminalisté mužům následně sdělili obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.
07. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje