Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chtěli si hrát na Saxanu?
Alkohol ukradli otvorem v mřížích, brzy byli dopadeni.
V minulém týdnu kolem sedmé hodiny večer vyslal na základě telefonického oznámení operační důstojník policisty do obchodního centra v Chomutově, kde mělo dojít k vloupání do prodejny tabáku a alkoholu, která byla již tou dobou uzavřena a zabezpečena stahovací mříží. Ta však neodradila dva muže, kteří si „zahráli na Saxanu“ a mříží prostrčili ruce, aby se dostali k vystavenému alkoholu. Aby ho ukořistili, museli ještě překonat zamčenou skleněnou vitrínu, což pro ně zřejmě nebyl velký problém. Po rozbití skleněné výplně se jim podařilo rukou protaženou skrze mříž z vitríny sebrat celkem tři lahve whisky. První jim sice spadla na zem, avšak další dvě se jim povedlo otvorem v mříži vyndat a odcizit. Oba pak místo opustili.
Zaměstnanec vykonávající v obchodním centru tou dobou ostrahu vzápětí přivolal policisty a podezřelé muže jim popsal. Oba dotyčné policisté chvíli poté nalezli venku nedaleko obchodního centra i s odcizenými láhvemi alkoholu uloženými v batohu. Přestože ukořistěné láhve ještě ani nestačili otevřít, byli oba muži (ve věku 29 a 36 let) značně opilí. Starší z nich nadýchal téměř 3,5 promile, jeho mladší „kolega“ bezmála 1,5 promile. Ukradený alkohol policistům následně vydali a ti ho vrátili zástupci majitele. Po vystřízlivění v policejních celách si další den od policistů převzali záznam o sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže a o jejich „vloupačce“ tak bude rozhodovat soud.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
17. září 2025