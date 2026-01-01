Chtěli investovat
Tři muži nezávisle na sobě přišli reakcí na inzerát podvodné investiční společnosti o téměř dva a půl milionu korun.
Od začátku dubna se na uherskohradišťské policisty obrátily tři osoby, které nešťastně investovaly a daly na řeči podvodných investičních společností.
V prvním případě reagoval starší muž na reklamu výhodného investování. Po kontaktování údajného zástupce společnosti zaplatil vstupní poplatek ve výši šest tisíc korun. Neznámému poradci navíc poskytl vzdálený přístup do svého počítače. Dle jeho pokynů následně zasílal v domnění investic své úspory na neznámé účty v celkové hodnotě téměř šesti set padesáti tisíc korun.
Obdobným způsobem přišel o své peníze i další muž. Ten dokonce umožnil domnělému zástupci investiční společnosti naskenování svých platebních karet. Postupně přišel o osm set tisíc korun.
Třetí muž se také nechal ošálit vysokým zhodnocením a reagoval na klamavou reklamu výhodných investic. Údajný poradce mu velmi přesvědčivě odprezentoval neexistující investiční příležitosti. Jeho vložené finanční prostředky se mu ve fiktivní aplikaci velmi rychle zhodnocovaly. V průběhu domnělého investování byl donucen k dalším platbám, které zahrnovaly smyšlené poplatky za daně a „vratné“ kauce. Ty pak předával v hotovosti osobně do rukou kurýrů. Celkově přišel o téměř jeden milion korun.
Pachatelům v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pětileté vězení. V prvním a druhém případě navíc za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systém nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.
Policie radí:
Pokud se rozhodnete investovat, kontaktujte pouze osvědčené společnosti.
Nikdy se nenechte do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo kam přeposíláte peníze.
Pokud si nejste absolutně jistí, vše si raději ověřte jinou cestou.
Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.
16. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.