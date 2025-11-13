Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Chtěli investovat, přišli o všechno …
Další případy s podvodnými investicemi řeší opavští a třinečtí kriminalisté. Poškození přicházejí o statisíce korun.
Policisté všech územních odborů v Moravskoslezském kraji se stále potýkají s intenzivní kybernetickou kriminalitou. I přes značné úsilí policistů, bankovních domů či médií šířit osvětu mezi občany a vštípit do povědomí všech různé praktiky kyberšmejdů, se příval poškozených nezastavuje. Od phishingových útoků, falešného policisty a bankéře nebo podvodů ve formě vydávání se za syna či dceru v nesnázích, se stále objevují také případy falešných investic s nereálnými sliby o výnosech. Ty někdy mohou ve virtuálním prostoru nabízet inzeráty s tváří známé osobnosti či politika.
Příkladem mohou být dva vybrané případy z Opavska a Frýdecko-Místecka.
V tom prvním, kterým se zabývají opavští kriminalisté, je podvedený muž ve věku okolo 60 let. Toho zlákal na internetu inzerát s výhodnou investicí do kryptoměn, ve kterém vystupovala známá česká podnikatelka. Reklama slibovala výrazné zvýhodnění vložených financí. Po zaregistrování na webových stránkách jej hned druhý den kontaktoval neznámý muž skrze aplikaci WhatsApp a přesvědčil jej k vložení poplatku ve výši 5 500 korun. Během následné komunikace byl předán „do rukou“ osobní investorky hovořící s cizím přízvukem. Ta měla podvedenému radit, kam a kdy zasílat finance a do jaké komodity či kryptoměny konkrétně zainvestovat. Nejdříve ale bylo zapotřebí zakoupit certifikát, který měl poškozeného opravňovat k nákupu zlata a drahých kovů. Ten jej stál přes 73 tisíc korun. Následné investice byly prováděny vždy dle stejného scénáře. Investorka zavolala muži přes WhatsApp, předala údaje o platbě a podvedený zaplatil převodem peníze na zahraniční účet. Celkově byl muž z Opavska podveden o částku převyšující 800 tisíc korun.
Další oznámení o podvodném jednání přijali v minulém týdnu také třinečtí kriminalisté. Poškozený muž se pod vidinou zisku z investování zaregistroval na stránkách jisté investiční společnosti, která slibovala po počátečním vkladu 7 tisíc korun následný měsíční výdělek 50 až 150 tisíc korun. Poté, co na stránkách vyplnil svůj e-mail a telefonní číslo už následovaly známé praktiky podvodníků. Zavolala mu žena zastupující údajnou společnost, která ho instruovala k zaplacení prvního vkladu. Poté jej kontaktovala další volající, která mu už zasílala pokyny k dalším platbám do e-mailu a následně mu vždy ještě zavolala, aby se řídil zaslanými instrukcemi. Obě ženy hovořily česky s cizím přízvukem, k volání používaly různá zahraniční telefonní čísla. Muž tak během několika týdnů poslal dle obdržených pokynů téměř dvě desítky plateb a „proinvestoval“ tak víc jak jeden milion korun. Jednalo se nejen o jeho úspory, ale část peněz mu poskytla také jeho příbuzná a dokonce si i sjednal úvěr. Až když zhodnocení peněz stále nepřicházelo a byly po něm požadovány další platby, pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a věc oznámil na policii.
V obou případech kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
A jak nenaletět na podvodné investice?
- Společnost, se kterou chcete investovat, si vždy nejprve ověřte z oficiálních zdrojů.
- Nenechte se zlákat reklamou s fotografiemi známých osobností, která slibuje rychlé zbohatnutí díky nereálnému zhodnocení vašich peněz.
- Nikdy nesdělujte své osobní a bankovní údaje.
- Neinstalujte si do svých zařízení aplikace a programy umožňující vzdálený přístup.
- Nepodléhejte nátlaku volajícího.
- O svých záměrech s investováním se poraďte s finančním poradcem nebo se svými příbuznými či známými, kterým důvěřujete.
por. Jan Segsulka, DiS.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
13. listopadu 2025