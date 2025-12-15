Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chtěli být na svobodě
Porušili rozhodnutí soudu.
Mostečtí policisté v posledních dnech vypátrali tři osoby, které neměly na svobodě co pohledávat. Ve dvou případech strážci zákona narazili v dopoledních a odpoledních hodinách v ulici tř. Budovatelů na mladistvé. Jednalo se o chlapce a dívku. Z rozhodnutí Okresního soudu v Mostě vyplynulo, že oba mají být umístěni ve výchovném ústavu domu dětí a mládeže. Tam se jim zřejmě nelíbilo. Rozhodli se, že utečou do Mostu. Dívka si užívala svobodu osm dní od vyhlášení pátrání. Mládenec pak dny čtyři. Po zajištění si oba hledané převzali odpovědní pracovníci domu dětí a mládeže, kteří je převezli zpět do zařízení. Třetí vypátraná osoba se taktéž svezla služebním vozem. Cílová destinace byla ovšem vazební věznice. Muž z Loun také nerespektoval rozhodnutí soudu, který vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Bez závažného důvodu si pobyt na svobodě prodloužil o celé dva dny až do doby, než ho policisté zatkli. Tím si zadělal na další problém. Před převozem do vazební věznice si od policejního vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. K mosteckému soudu pojede znovu a na kontě mu může přistát k jeho původnímu trestu další, a to až dvouletý.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
15. prosince 2025