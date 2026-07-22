Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Chtěla výhodně investovat do ropy
Podvod odhalila, až když po ní chtěl kurýr zaplatit pokutu pro policii ve výši 155 000 korun.
Reklama nabízející výhodné investování do ropy zaujala na počátku roku 2026 ženu z Písecka. Inzerát nalezla na internetu, reklamu otevřela a vyplnila osobní údaje, čímž se do stránek přihlásila. Poté zaslala 1 000 korun jako počáteční vklad, aby mohla započít investování do pohonných hmot. Svoji investici pravidelně na interentové stránce kontrolovala. Viděla, že je její investice zhodnocována, a proto se rozhodla někdy v březnu vydělané peníze vybrat. Vzápětí ji však telefonicky kontaktovala cizí žena, která uvedla, že je správkyně investic z firmy sídlící ve Velké Británii a poškozenou přesvědčila, aby v investování pokračovala. Působila velmi důvěryhodně, a tak se žena nakonec rozhodla v investování pokračovat. Musela však dle instrukcí uhradit licenci v hotovosti ve výši 200 000 korun, kterou měla předat kurýrovi, což udělala.
Následně dále kontrolovala na internetových stránkách své investice, kdy postupem času činil její výdělek 600 000 korun. Poškozená se proto v červnu rozhodla tuto částku vybrat. Dohodla se s výše zmíněnou správkyní investic, že jí peníze přiveze kurýr z Velké Británie a to přímo na adresu jejího bydliště. Kurýr jí však následně zavolal, že ho po cestě z Velké Británie do Čech zadržela policie a požadoval po ní zaplacení pokuty ve výš 155 000 korun, aby jej policie mohla následně pusitt. To už žena zpozorněla a odmítla mu peníze poslat. Vzápětí jí došlo, že se stala obětí podvodu a celou věc oznámila na obvodní oddělení policie v Písku. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Policisté varují před obdobnými inzeráty. Nenechte se nalákat vidinou snadno vydělaných peněz. Pokud chcete investovat, vybírejte si ověřené společnosti a ideálně se vždy poraďte se svým bankéřem. Další rady, jak se nestat obětí podvodníků, si přečtěte na stránkách projektu KYBERRÁDCE jihočeské policie.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. července 2026