Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chtěla se zavit obtěžujících telefonátů

Vyděšená pracovnice telemarketingu zalarmovala policii. 

Již delší dobu policie upozorňuje na případy vylákávání peněz od lidí pod nejrůznějšími legendami. Velká většina podvodů startuje telefonním hovorem. Policie i média opakovaně varují občany před rizikovými telefonáty a nabádají je k obezřetnosti. Přesto se stále najdou lidé, kteří těchto rad nedbají a podvést se nechají.

Nedávno se však policisté setkali s jiným případem, který měl souvislost s telefonátem. Tísňovou linku zalarmovala pracovnice telemarketingové firmy, která sdělila, že při obvolávání lidí ji nějaká žena do telefonu řekla, že právě zabila manžela, že je tam spousta krve a poté zavěsila. Policisté ihned provedli veškerá opatření a zanedlouho zjistili, že údajná vražedkyně bydlí ve Frýdku Místku. Žena měla překvapivé vysvětlení. Neustále ji prý po telefonu někdo obtěžuje, a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit. K žádnému násilnému činu naštěstí nedošlo. Policisté ženu řádně poučili, že existují i vhodnější řešení a z místa odjeli. 

por. Andrea Cejnková 20. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 