Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Chtěla se zavit obtěžujících telefonátů
Vyděšená pracovnice telemarketingu zalarmovala policii.
Již delší dobu policie upozorňuje na případy vylákávání peněz od lidí pod nejrůznějšími legendami. Velká většina podvodů startuje telefonním hovorem. Policie i média opakovaně varují občany před rizikovými telefonáty a nabádají je k obezřetnosti. Přesto se stále najdou lidé, kteří těchto rad nedbají a podvést se nechají.
Nedávno se však policisté setkali s jiným případem, který měl souvislost s telefonátem. Tísňovou linku zalarmovala pracovnice telemarketingové firmy, která sdělila, že při obvolávání lidí ji nějaká žena do telefonu řekla, že právě zabila manžela, že je tam spousta krve a poté zavěsila. Policisté ihned provedli veškerá opatření a zanedlouho zjistili, že údajná vražedkyně bydlí ve Frýdku Místku. Žena měla překvapivé vysvětlení. Neustále ji prý po telefonu někdo obtěžuje, a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit. K žádnému násilnému činu naštěstí nedošlo. Policisté ženu řádně poučili, že existují i vhodnější řešení a z místa odjeli.
por. Andrea Cejnková 20. července 2026