Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěla požádat o pomoc faráře

Muž poslal ženě v nesnázích více než milion. 

Kriminalisté prověřují rozsáhlý případ podvodu, při kterém neznámá žena vylákala v průběhu necelých 4 měsíců z šestatřicetiletého muže z města na Zlínsku částku přesahující 1,1 milionu korun. Část peněz byly jeho úspory, část si půjčil. Za podvod hrozí pachatelce nebo pachatelům v případě jejich vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody na 2 až 8 let.

Žena kontaktovala muže telefonicky koncem loňského října, kdy tvrdila, že získala kontakt na webových stránkách farnosti a chtěla mluvit s místním farářem. Žádala o pomoc s úhradou nájmu s vysvětlením, že má dvě malé děti a nachází se ve složité životní situaci. Muž jí řekl, že není farář, ale ženy mu bylo líto a proto jí po vyslechnutí jejího příběhu zaslal tentýž den více než 13 tisíc korun. Žena slíbila, že peníze vrátí. Psali si o tom, že se co nejdříve setkají.

V průběhu dalších dnů začala žádat o další finanční prostředky na údajné doplatky nájemného, výdaje spojené s bydlením, ubytování u příbuzných, vlastní zdravotní komplikace spojené s hospitalizací v nemocnici, cestovné i řešení domnělých dluhů.

Komunikace probíhala výhradně prostřednictvím telefonních hovorů a SMS zpráv. Žena muže opakovaně ujišťovala, že peníze vrátí, a slibovala mu osobní setkání. Současně zasílala své fotografie, včetně intimních snímků, a snažila se navodit dojem partnerského vztahu na dálku.

Do komunikace postupně zapojila i další osoby, například nemocnou maminku nebo zprostředkovatele půjček. Tito lidé požadovali další platby pod záminkou odblokování bankovních účtů, vyřízení úvěrů, uhrazení dluhů či administrativních poplatků. Muž zasílal peníze opakovaně v menších i vyšších částkách ve víře, že mu žena peníze vrátí.

Celkem odeslal na její účet 1 140 436 milionu korun ve 112 platbách. Další částku 25 tisíc korun zaslal na účet jejího údajného příbuzného. Osudný okamžik nastal koncem minulého týdne, kdy ho žena požádala o dalších 100 tisíc jako poplatek za vyřízení půjčky. Muži došla trpělivost, řekl, že už žádné peníze nemá a obrátil se na policii.

24. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 