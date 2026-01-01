Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Chtěla požádat o pomoc faráře
Muž poslal ženě v nesnázích více než milion.
Kriminalisté prověřují rozsáhlý případ podvodu, při kterém neznámá žena vylákala v průběhu necelých 4 měsíců z šestatřicetiletého muže z města na Zlínsku částku přesahující 1,1 milionu korun. Část peněz byly jeho úspory, část si půjčil. Za podvod hrozí pachatelce nebo pachatelům v případě jejich vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
Žena kontaktovala muže telefonicky koncem loňského října, kdy tvrdila, že získala kontakt na webových stránkách farnosti a chtěla mluvit s místním farářem. Žádala o pomoc s úhradou nájmu s vysvětlením, že má dvě malé děti a nachází se ve složité životní situaci. Muž jí řekl, že není farář, ale ženy mu bylo líto a proto jí po vyslechnutí jejího příběhu zaslal tentýž den více než 13 tisíc korun. Žena slíbila, že peníze vrátí. Psali si o tom, že se co nejdříve setkají.
V průběhu dalších dnů začala žádat o další finanční prostředky na údajné doplatky nájemného, výdaje spojené s bydlením, ubytování u příbuzných, vlastní zdravotní komplikace spojené s hospitalizací v nemocnici, cestovné i řešení domnělých dluhů.
Komunikace probíhala výhradně prostřednictvím telefonních hovorů a SMS zpráv. Žena muže opakovaně ujišťovala, že peníze vrátí, a slibovala mu osobní setkání. Současně zasílala své fotografie, včetně intimních snímků, a snažila se navodit dojem partnerského vztahu na dálku.
Do komunikace postupně zapojila i další osoby, například nemocnou maminku nebo zprostředkovatele půjček. Tito lidé požadovali další platby pod záminkou odblokování bankovních účtů, vyřízení úvěrů, uhrazení dluhů či administrativních poplatků. Muž zasílal peníze opakovaně v menších i vyšších částkách ve víře, že mu žena peníze vrátí.
Celkem odeslal na její účet 1 140 436 milionu korun ve 112 platbách. Další částku 25 tisíc korun zaslal na účet jejího údajného příbuzného. Osudný okamžik nastal koncem minulého týdne, kdy ho žena požádala o dalších 100 tisíc jako poplatek za vyřízení půjčky. Muži došla trpělivost, řekl, že už žádné peníze nemá a obrátil se na policii.
24. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková