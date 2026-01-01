Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Chtěl zapálit čerpací stanici
Pouze shodou šťastných náhod nevznikla mnohamilionová škoda.
Ze zločinu obecné ohrožení a přečinu výtržnictví obvinili zlínští kriminalisté osmatřicetiletého muže ze Zlína, který v polovině října loňského roku pod vlivem alkoholu nejprve bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje nic netušícího řidiče, který si přijel natankovat na čerpací stanici v centru Zlína, a poté svým zapalovačem zapálil tankovací pistoli. V pokračování jeho agresivního jednání mu duchapřítomně zabránila žena, která pracovala na čerpací stanici a oheň uhasila. Agresor utekl.
Muž se hned po příjezdu na čerpací stanici choval agresivně. Po napadení odjíždějícího řidiče si šel dovnitř koupit dvě piva. Jakmile vyšel ven, jedno pivo hodil na stojan s palivem, přičemž z něj vypadla tankovací pistole. Pistoli uchopil a chtěl z ní vypustit palivo, což byl stěžejní okamžik.
Shodou šťastných náhod a okolností totiž žena pracující na čerpací stanici krátce před jeho příjezdem vypnula všechny tankovací stojany. Díky tomu se z pistole nevylilo velké množství benzinu, které by vytvořilo rozsáhlou kaluž paliva, což by v případě zapálení mohlo vést k požáru celé čerpací stanice se škodou dosahující částky několika milionů korun. Jelikož byl stojan v okamžiku zapálení pistole vypnutý, vzniklý požár byl malého rozsahu a uhasit ho zvládla právě žena pracující na čerpací stanici.
Muž má v rejstříku trestů jeden záznam, byl podmíněně potrestaný za výtržnictví. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři až osm let.
13. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková