Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Chtěl vjet s kamionem na Frýdecko-Místecku do úseku se zákazem vjezdu
Řidič měl pozitivní test na drogy.
Policisté z krajského oddělení silničního dohledu dohlíželi tento týden v pondělí na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku na dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun do úseku Ostravice – Bílá. V odpoledních hodinách zaregistrovali kamion přijíždějící od Ostravice, ten den již několikátý. Zastavili ho. Pětadvacetiletý řidič souhlasil s přestupkem, který spočíval právě v porušení dopravního značení, a zaplatil policisty uloženou pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 2 500 korun. Přišlo na řadu také prověření, zda je či není řidič ovlivněn alkoholem či drogami. Orientační test určený ke zjištění požití drog vyšel pozitivně na THC, test ke zjištění alkoholu řidič odmítl. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Uložili mu rovněž kauci 30 000 korun, kterou zaplatil. Policisté oznámili toto jednání řidiče příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Podotýkám, že z důvodu povětrnostních podmínek a stavu komunikace je na silnici I/56 v cca dvacetikilometrovém úseku mezi Ostravicí a Bílou (Horní Bečvou a v opačné směru) platný zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun. Řidiči kamionů jsou naváděni na jiné trasy. Věnujeme tomuto úseku zvýšenou pozornost, i zde děláme vše pro bezpečí v silničním provozu. Na opatření se podílí frýdecko-místečtí policisté, z krajských článků pak policisté dopravní a cizinečtí a také ze speciální pořádkové jednotky. Na místě působí i strážníci Městské policie Frýdlant nad Ostravicí. Od 1. listopadu 2024 do 31. března 2025 bylo v součtu uloženo na stanovišti za Ostravicí 484 pokut za porušení tohoto zákazu vjezdu, od 1. listopadu 2025 do současné doby bylo řešeno přes 270 přestupků.
V případě porušení zákazu je sankce pokuta v příkazním řízení na místě ve výši 2 500 – 3 500 korun, ve správním řízení 4 000 – 10 000 korun, kauce je zde až 10 000 korun.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 14. ledna 2026