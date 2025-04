Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chtěl se vyhnout srnce a otočil auto na střechu

SEMILSKO - Mladý řidič zpanikařil, když mu vběhla do jízdní dráhy srnka.

V neděli 30. března krátce před 20. hodinou projížděl 20letý řidič v osobním vozidle tovární značky Ford Mondeo po silnici druhé třídy číslo 283 od Chutnovky na Bělou u Turnova, když mu v pravotočivé zatáčce skočila do jízdní dráhy srnka. Nezkušený řidič se jí snažil vyhnout a nedopadlo to dobře. For nejprve vyjel vlevo, kde naboural do stráně, od které se odrazil a otočil na střechu. Je malý zázrak, že z takového karambolu vyvázl řidič bez zranění. V autě cestoval sám.

Rady, jak lépe ustát hrozící střet s lesní zvěří na silnici si přečtěte v následujícím odkazu. Důležité je nepropadnout panice, držet pevně volant, brzdit a hlavně před zvěří neuhýbat. Vpravo nám hrozí náraz do stromu a vlevo zase střet s protijedoucím vozidlem. Obě možnosti jsou pro řidiče mnohem nebezpečnější, než střet se zvířetem.

1. 4. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

