Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Chtěl prodat příslušenství k počítači
Přišel o téměř sto třicet pět tisíc korun.
Třiašedesátiletý muž z Uherskohradišťska koncem ledna nabízel v internetové bazarové inzerci příslušenství k počítači za pár tisíc korun. V tom se mu ozval zájemce s tím, že by požadoval zaslání nabízeného příslušenství kurýrem na dobírku. Po vzájemné dohodě muž obdržel odkaz s logem známé kurýrní společnosti. Po jeho rozkliknutí byl vyzván k vyplnění přepravního formuláře, včetně údajů ke své platební kartě a bankovnímu účtu, což učinil. Po chvíli zaregistroval dvě platby, kterými měl dle výpisu z banky zaplatit několik drahých mobilních telefonů na internetovém portále s elektronikou v celkové částce bezmála sto třicet pět tisíc korun.
Neznámému pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.
Upozorňujeme:
Kupující na inzertním portále nikdy nepotřebuje údaje ke tvé platební kartě a bankovnímu účtu.
Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
5. února 2026, por. Radomír Šiška. DiS.