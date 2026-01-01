Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl prodat příslušenství k počítači

Přišel o téměř sto třicet pět tisíc korun. 

Třiašedesátiletý muž z Uherskohradišťska koncem ledna nabízel v internetové bazarové inzerci příslušenství k počítači za pár tisíc korun. V tom se mu ozval zájemce s tím, že by požadoval zaslání nabízeného příslušenství kurýrem na dobírku. Po vzájemné dohodě muž obdržel odkaz s logem známé kurýrní společnosti. Po jeho rozkliknutí byl vyzván k vyplnění přepravního formuláře, včetně údajů ke své platební kartě a bankovnímu účtu, což učinil. Po chvíli zaregistroval dvě platby, kterými měl dle výpisu z banky zaplatit několik drahých mobilních telefonů na internetovém portále s elektronikou v celkové částce bezmála sto třicet pět tisíc korun.

Neznámému pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.

Upozorňujeme:

Kupující na inzertním portále nikdy nepotřebuje údaje ke tvé platební kartě a bankovnímu účtu.

Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.

5. února 2026, por. Radomír Šiška. DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 