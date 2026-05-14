Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chtěl prodat pneumatiky
Neozval se kupec, ale podvodník…
Pokud něco prodáváte prostřednictvím internetové inzerce, zbystřete! Tato informace může být důležitá také pro vás!
Litoměřičtí policisté evidují v poslední době stále více případů, kdy podvodníci využívají kontaktních údajů z inzerátů, vydávají se za kupující a snaží se prodejce různými způsoby manipulovat k provedení nestandartních plateb nebo poskytnutí údajů k internetovému bankovnictví.
Trpkou zkušenost s internetovým podvodem má za sebou 33letý muž z Terezínska, který prostřednictvím internetových inzertních portálů nabízel k prodeji použité pneumatiky.
Na jeho inzerát reagoval údajný zájemce, který působil důvěryhodně a o zboží projevil vážný zájem. Prodávajícímu následně zaslal odkaz, jenž měl údajně vést na stránky přepravní společnosti. Po otevření odkazu prodávající vybral svou banku v domnění, že se přihlašuje do internetového bankovnictví.
Po zadání přihlašovacích údajů umožnil neznámému pachateli přístup ke svému účtu.
Poškozený záhy zjistil, že se jedná o podvod. Po přihlášení do internetového bankovnictví si všiml neoprávněných manipulací s penězi na účtu a zjistil, že mu podvodník bez jeho vědomí odčerpal 40 tisíc korun. Okamžitě kontaktoval banku a přístup do svého internetového bankovnictví nechal zablokovat.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a po neznámém pachateli pátrají.
Pokud se vás kupující bude snažit přimět k nestandartním postupům, nepřistupujte na platbu. Neplaťte kauce, nedoplatky či přeplatky a především nikam nezadávejte své platební údaje.
Podvodníci nasměrují oběť na předem připravený phishingový web v podobě platební brány. K tomu často zneužívají loga a grafiku různých reálných ověřených doručovacích společností či poskytovatelů služeb. Prodávající osobu velmi často zmanipulují tak, že jim poskytne všechny údaje ke své platební kartě včetně PIN kódu!
I přes opakované informování veřejnosti se bohužel počet těchto případů zatím nedaří snižovat.
Apelujeme proto na občany! Buďte obezřetní při zadávání citlivých údajů. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo oslovil, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.
14. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje