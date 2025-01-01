Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Chtěl pomoct, přišel o milion a půl
Uherskohradišťští kriminalisté v minulých dnech obvinili třiadvacetiletou ženu z trestného činu podvod.
Třiačtyřicetiletý muž prostřednictvím inzertního portálu s nabídkou erotických služeb kontaktoval neznámou ženu. Ta jej v průběhu vzájemné dlouhodobější komunikace klamavě informovala, že je vážně nemocná, a požadovala od něj finanční podporu. V jednom z přijatých hovorů se dokonce vydávala za primářku oddělení jedné z nemocnic, ve kterém ho utvrzovala o tom, že je to pravda. Muž, aniž by se s ní osobně setkal, jí v dobré víře zaslal na údajné léčebné výlohy postupně více než jeden a půl milionu korun. Kriminalisté ženu díky dobré operativní a pátrací činnosti dopadli.
Nyní již obviněné ženě hrozí za trestný čin podvod až osmiletý trest odnětí svobody.
3. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.