Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl pomoct, přišel o milion a půl

Uherskohradišťští kriminalisté v minulých dnech obvinili třiadvacetiletou ženu z trestného činu podvod. 

Třiačtyřicetiletý muž prostřednictvím inzertního portálu s nabídkou erotických služeb kontaktoval neznámou ženu. Ta jej v průběhu vzájemné dlouhodobější komunikace klamavě informovala, že je vážně nemocná, a požadovala od něj finanční podporu. V jednom z přijatých hovorů se dokonce vydávala za primářku oddělení jedné z nemocnic, ve kterém ho utvrzovala o tom, že je to pravda. Muž, aniž by se s ní osobně setkal, jí v dobré víře zaslal na údajné léčebné výlohy postupně více než jeden a půl milionu korun. Kriminalisté ženu díky dobré operativní a pátrací činnosti dopadli.

Nyní již obviněné ženě hrozí za trestný čin podvod až osmiletý trest odnětí svobody.

3. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 