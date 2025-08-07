Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Chtěl pomoci a naletěl
Falešná dcera dokázala z muže vylákat desítky tisíc korun.
V úterý 5. srpna 2025 se na policisty obrátil sedmašedesátiletý muž z Přerovska s tím, že byl podveden o bezmála 48 tisíc korun. Uvěřil podvodníkovi, že se vydává za dceru jeho přítelkyně.
Oznamovatel uvedl, že v pondělí 4. srpna večer přišla na telefon jeho přítelkyni zpráva od její dcery. Psala, že má rozbitý telefon, má nyní nové telefonní číslo a požádala matku o zaslání zprávy přes WhatsApp. Žena se svěřila o požadavku svému příteli, který jí chtěl pomoci a tak ze svého telefonu poslal na nové číslo zprávu na WhatsApp. Domníval se, že skutečně píše dceři své přítelkyně. Ta mu záhy odpověděla a začala si s ním psát, jak se má a co dělá. Po chvíli napsala, že má problém a muž se jí zeptal jaký. Falešná dcera mu napsala, že potřebuje zaplatit fakturu, ale protože má nové telefonní číslo, tak se nemůže dostat v příštích 48 hodinách do internetového bankovnictví. Muž se nabídl, že platbu uhradí druhý den ráno, ale žena jej přesvědčila, aby jí zaplatil hned a poslala mu částku a číslo účtu. Muž fakturu uhradil a druhý den po obědě mu opět údajná dcera napsala, jestli může zkontrolovat, zdali peníze opravdu odešly. Oznamovatel se podíval na účet a zjistil, že částka mu byla vrácena z důvodu neexistujícího čísla bankovního účtu. Dané zjištění pak napsal dceři. Ta mu obratem poslala jiné bankovní číslo a muž opět uhradil fakturu, tedy necelých 48 tisíc korun. Zhruba za hodinu mu opět napsala, že by potřebovala uhradit ještě jednu fakturu. To už muži přišlo divné a odepsal, že je na cestě domů a podívá se na to až potom. Mezitím zavolal do banky, kde se dozvěděl, aby si dával pozor, protože na čísle účtu, kam peníze poslal, proběhly pochybné platby. Vzhledem k tomu, že předtím dal okamžitou splatnost, peníze, které poslal, mu už z účtu odešly. Až poté zavolal dceři své přítelkyně a zjistil, že se stal obětí podvodu.
Bohužel takových případů je stále hodně. Opakovaně varujeme veřejnost před tímto druhem podvodu. Vůbec nereagujte na jakékoliv zprávy od neznámého čísla, které Vám zasílá údajný příbuzný a žádá Vás o odpověď a poté se mimochodem zmíní o uhrazení faktury. Pokud takovou zprávu obdržíte, zavolejte dotyčnému a zeptejte se jej, jestli Vám skutečně psal.
por. Mgr. Libor Hejtman
7. srpna 2025
Prokoukl - Falešná famílie.png