Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chtěl na hokejový šampionát a nakonec mu zbyly oči pro pláč
Policie Lovosice objasnila podvod se vstupenkami na MS v hokeji 2024.
Lovosičtí policisté přijali oznámení o podezření ze spáchání podvodu, kterého se měl dopustit podezřelý muž v souvislosti s nabídkou vstupenek na Mistrovství světa v ledním hokeji 2024.
Dle zjištěných skutečností mělo dojít v září 2023 k dohodě mezi poškozeným a podezřelým, kdy podezřelý poškozenému přislíbil zajištění vstupenek na uvedený hokejový turnaj. Na základě této dohody měl poškozený postupně předat podezřelému finanční prostředky v celkové výši 27.700,- Kč.
Tyto peněžní prostředky byly rozděleny do několika menších částek. V pěti případech měly být odeslány na tuzemské i zahraniční bankovní účty, které měl stanovit podezřelý. V jednom případě také mělo dojít i k osobnímu předání hotovosti na parkovišti v Libochovicích.
Po obdržení všech finančních prostředků měl zaslat podezřelý poškozenému čárové kódy, které měly sloužit jako vstupenky na šampionát. Následně se však ukázalo, že tyto kódy jsou nefunkční a nelze je použít ke vstupu na sportovní utkání. Poškozenému tak měla vzniknout finanční škoda v plné výši zaslané částky.
I tento případ dovedli policisté z Lovosic do zdárného konce a celý skutek byl jimi objasněn. Za uvedené jednání by jinak podezřelému hrozil trest odnětí svobody až na dva roky. V průběhu prověřování však bylo zjištěno, že podezřelý si již odpykává několikaletý trest odnětí svobody za jinou trestnou činnost. S ohledem na tuto skutečnost byla věc pro neúčelnost odložena a trestní stíhání zastaveno.
I přesto, že byl konkrétní případ procesně ukončen, policisté znovu apelují na veřejnost, aby byla při nákupu vstupenek na významné sportovní či kulturní akce maximálně obezřetná. V minulosti již došlo k řadě obdobných případů, kdy lidé zakoupili falešné či neplatné vstupenky a přišli o nemalé finanční prostředky.
Občané by měli:
· nakupovat vstupenky výhradně prostřednictvím oficiálních a ověřených prodejců,
· vyhýbat se podezřelým nabídkám na sociálních sítích či inzertních portálech,
· nezasílat peníze na neznámé zahraniční účty bez možnosti ověření prodejce,
· být obezřetní při osobním předávání hotovosti bez řádného dokladu o koupi.
Zejména u atraktivních akcí, jakou bylo i Mistrovství světa v ledním hokeji 2024, je zvýšené riziko podvodného jednání. Podvodníci spoléhají na vysoký zájem fanoušků a omezenou dostupnost vstupenek.
02. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje