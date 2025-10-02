Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěl koupit štěně

Přišel o 10 000 korun. 

Mladý muž z Táborska přišel v uplynulých týdnech o 10 000 korun. Reagoval na nabídku prodeje štěněte zlatého retrívra na inzertním portálu. Prodávající zaslal požadovanou částku s tím, že na dalších podrobnostech se dohodnou až se bude blížit doba odběru psa. Prodávající se následně odmlčel a je nekontaktní. Případem se zabývají soběslavští policisté. Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu podvodu.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
2. října 2025

