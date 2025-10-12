Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěl koupit dodávku

Na místě předání však nikdo nečekal a on přišel o 20 000 korun. 

Na inzerát týkající se prodeje vozidla, zveřejněný na jednom z bazarových portálů na internetu, reagoval v uplynulém týdnu muž, který se spojil s prodejcem a domluvil si s ním podmínky obchodu. Prodávající chtěl po kupujícím zaslat dopředu částku ve výši 20 000 korun, což kupující udělal. Dalšího dne se měli osobně sejít. Kupující měl doplatit zbylou částku a převzít vozidlo. Na místě setkání však nebyl ani prodávající a ani vozidlo. Inzerát se stal neplatným a prodávající nekontaktním. Pokud je to možné, peníze určitě nezasílejte cizím lidem dopředu.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
12. října 2025

