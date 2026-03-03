Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Chtěl kabelku
Obracíme se s žádostí o pomoc na případné svědky.
Písečtí kriminalisté prošetřují okolnosti případu, který se stal včera po poledni na Topělecké ulici v Písku. Mladík v černém se měl patnáct minut po poledni pokusit vytrhnout kabelku ženě, která mířila do jednoho z panelových domů na návštěvu k příbuzné. Na chodníku před domem měl chytit tráky kabelky a s ženou se o tašku přetahovali. Žena se bránila a snažila se agresora zbavit kopy i kousáním, on jí měl kroutit zápěstí a snažil se kabelky zmocnit. Muž klopýtl, tašku nesebral a dal se na útěk. Napadená okamžitě volala linku 158. Na místo vyjížděli písečtí policisté i kriminalisté.
K popisu mladíka víme, že šlo o muže kolem dvaceti let, měl černou mikinu s kapucí a černé kalhoty, vysoký byl přibližně 165 centimetrů. Měl štíhlý, drobnější obličej s knírkem a tmavší pleť.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupež a obracíme se na případné svědky případu s žádostí o pomoc při pátrání po pachateli. Obyvatelé domů si mohli všimnout incidentu na chodníku. Řidiči, kteří kolem poledne projížděli sídlištěm a mají palubní kamery, by mohli muže zachytit a mít záznam. Máte-li jakékoli informace, volejte linku 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
3. března 2026