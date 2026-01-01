Chtěl jen „projet bez povšimnutí“
Moravskoslezští policisté při kontrole na D1 odhalili padělaný doklad
To, co začalo jako běžná silniční kontrola na dálnici D1 ve směru na Olomouc, skončilo odhalením padělaného dokladu a zásahem moravskoslezské cizinecké policie.
Hlídka dálničního oddělení Mankovice kontrolovala nad ránem dne 20. dubna 2026 řidiče i cestující linkového autobusu. Na první pohled rutinní situace se ale změnila ve chvíli, kdy policisty zaujal cestující sedící osamoceně na zadním sedadle. Jakmile k němu přišli, totiž předstíral spánek.
Na výzvu policistů předložil cestovní pas. Následná kontrola v informačním systému ale ukázala, že nemá platné pobytové oprávnění na území České republiky. Policisté proto přivolali hlídku cizinecké policie.
Cizinec se poté prokázal ještě dalším dokladem totožnosti. Už policisté z dálničního oddělení pojali podezření, že by mohlo jít o padělek. To se po příjezdu cizinecké policie brzy potvrdilo. Muž byl na místě zajištěn a převezen na služebnu ve Frýdku-Místku.
Následné odborné zkoumání ukázalo, že doklad skutečně není pravý. Specialisté posuzovali pravost dokladu včetně jeho shody se vzory dokladů evidovaných v databázích. Výsledek byl jednoznačný, šlo o padělek.
Sám muž policistům přiznal, že si doklad nechal vyhotovit za necelých 40 tisíc korun na doporučení prostřednictvím mobilní aplikace. Převzal si ho od neznámé ženy v kavárně. Uvedl, že tušil, že doklad nemusí být pravý, ale dál to neřešil. O původní povolení k pobytu totiž přišel a hledal rychlé řešení.
45letý muž byl uznán vinným z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny a byl mu uložen trest vyhoštění z České republiky na dobu pěti let a trest propadnutí věci (padělaného průkazu).
Podobné kontroly přitom nejsou jen formalitou. Policisté se při nich pravidelně setkávají s případy, kdy se lidé snaží obejít pravidla. Jak ale ukazuje tento případ, podobné jednání se nevyplácí.
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
oddělení tisku, 4. května 2026