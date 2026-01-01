Policie České republiky  

Chtěl finančně pomoci

Přišel o dvacet tisíc korun. 

V půli týdne obdržel mladý muž přes multimediální komunikační platformu zprávu, ve které ho oslovil kamarád s prosbou o krátkodobé zapůjčení financí. Po krátké textové komunikaci svolil a po domluvě mu zaslal požadovaný obnos na zadaný účet. O chvíli později v průběhu společné telefonické komunikace mu dotyčný sdělil, že po něm žádnou půjčku nepožadoval. Oslovený muž tak vmžiku přišel o dvacet tisíc korun.

Neznámému pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až dvě léta za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutím věci.

Pamatuj:

Pachatel může napodobit jakékoliv telefonní číslo, profil na sociálních sítích i e-mailovou adresu.

Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.

22. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

