Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Chráníme naše seniory
Policisté besedovali se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
V Domě s pečovatelskou službou v Příšovice proběhla preventivní přednáška policistů z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, která byla zaměřena na aktuální témata bezpečnosti seniorů. Setkání se neslo v přátelské atmosféře a nabídlo prostor nejen pro předání důležitých informací, ale i pro dotazy a sdílení zkušeností z praxe.
Jedním z hlavních témat byla bezpečnost v silničním provozu. Policisté upozornili na důležitost viditelnosti chodců, zejména v podzimních a zimních měsících. Seniorům doporučili používání reflexních prvků. Pozornost byla věnována také jízdním kolům a elektrokolům. Policisté zdůraznili nutnost používání cyklistické helmy, a to nejen u osob mladších 18 let, pro které je povinná, ale i u seniorů, u nichž mohou mít případné pády závažnější následky.
V souvislosti s řízením motorových vozidel zazněla informace o povinných lékařských prohlídkách pro řidiče vyššího věku a o odpovědnosti každého řidiče zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav před jízdou.
Významná část besedy byla věnována podvodům, se kterými se senioři mohou setkat osobně i v online prostředí. Policisté přiblížili nejčastější legendy, jako je „falešný policista“ či „falešný bankéř“, kdy pachatelé pod různými záminkami přesvědčují oběti k předání hotovosti nebo převodu peněz.
Upozornili také na podvody šířené prostřednictvím aplikace WhatsApp, kdy se podvodník vydává za blízkou osobu a žádá o rychlou finanční pomoc. Dalším rizikem jsou tzv. „romantické podvody“ – navazování vztahů na dálku přes internet s cílem vylákat finanční prostředky – či podvodné investice slibující vysoké a rychlé zisky.
Senioři byli poučeni, aby nikdy neposkytovali své osobní ani bankovní údaje neznámým osobám, neinstalovali si do zařízení programy na základě telefonické výzvy a v případě pochybností kontaktovali svou banku nebo Policii ČR.
Policisté se zaměřili také na bezpečné nakupování přes internet. Doporučili využívat ověřené e-shopy, být obezřetní při platbách předem a nevěřit podezřele výhodným nabídkám.
Diskutována byla rovněž bezpečnost na ulici a také při pohybu v terénu – například při procházkách v přírodě či při houbaření.
Všichni přítomní si odnesli praktické dárky v podobě reflexních tašek, stolních kalendářů s kyberradami nebo křížovek s bezpečnostní tematikou.
26. února 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová