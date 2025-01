Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chráněná krajinná oblast Brdy 2024

PŘÍBRAMSKO - V loňském roce řešili policisté v CHKO Brdy 259 přestupků.

Již devět let dohlížejí na středočeskou část Chráněné krajinné oblasti Brdy policisté z obvodního oddělení Příbram – venkov, kde na rozloze úctyhodných 175 km2 pomáhají zajišťovat veřejný pořádek.

V loňském roce zde příslušníci policie řešili celkem 259 dopravních přestupků, 159x šlo o porušení režimu vjezdu do chráněné oblasti a 100x o neoprávněné parkování. Nejvíce pokut udělili během října, a to v souvislosti s houbařskou sezónou. Někteří občané ještě pořád nevědí, že i když se u lesa nenachází zákazová značka, nemohou dle zákona o lesích do něj vjíždět, ani v něm motorovými vozidly stát.

Vloni také hlídky řešily dva případy koupání v nádrži na pitnou vodu, tím porušili přestupci vodní zákon. Co se týká táboření, loni nezaznamenali policisté žádný případ. Tábořit se zde totiž může pouze bez přístřešku a samozřejmě se tu nesmí rozdělávat oheň, hrozí zde velmi vysoké riziko vzniku požárů.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

14. leden 2024

