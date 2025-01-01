Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chování klienta úřadu práce překročilo únosné meze
Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů.
Podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování sdělili policisté 27letému muži, který v minulém týdnu navštívil Úřad práce Chomutov. Při řešení úředních záležitostí měl totiž dotyčný začít slovně za užití velmi vulgárních výrazů urážet zaměstnankyni úřadu, která s ním a jeho přítelkyní záležitost projednávala. Kromě opakování urážek měl ženě také vyhrožovat násilným jednáním vůči ní takovým způsobem, že to v ní vzbudilo důvodné obavy. V popsaném jednání pokračoval i přesto, že ho dotyčná několikrát upozornila, aby se choval slušně a jeho agresivní chování neustalo ani po příjezdu přivolaných policistů.
Podezřelému hrozí u soudu za spáchání zmíněných trestných činů až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 22. srpna 2025