Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chování klienta úřadu práce překročilo únosné meze

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů. 

Podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování sdělili policisté 27letému muži, který v minulém týdnu navštívil Úřad práce Chomutov. Při řešení úředních záležitostí měl totiž dotyčný začít slovně za užití velmi vulgárních výrazů urážet zaměstnankyni úřadu, která s ním a jeho přítelkyní záležitost projednávala. Kromě opakování urážek měl ženě také vyhrožovat násilným jednáním vůči ní takovým způsobem, že to v ní vzbudilo důvodné obavy. V popsaném jednání pokračoval i přesto, že ho dotyčná několikrát upozornila, aby se choval slušně a jeho agresivní chování neustalo ani po příjezdu přivolaných policistů.

Podezřelému hrozí u soudu za spáchání zmíněných trestných činů až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 22. srpna 2025

