Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chovala psy v nevhodných podmínkách

KROMĚŘÍŽSKO: Hrozí jí až osm let za mřížemi.

V minulých dnech kroměřížští kriminalisté obvinili jednapadesátiletou ženu z trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách.

Ta v přesně nezjištěném období nejméně od června roku 2023 do ledna tohoto roku chovala ve zcela nevyhovujících podmínkách v přilehlých prostorách svého rodinného domu osmnáct psů různého stáří a rasy. Psům nezajišťovala potřebnou veterinární péči, žili ve znečištěných prostorách mezi neodklizenými výkaly a močí, mnohdy bez možnosti dostatečného přirozeného pohybu. U dvou psů tím došlo k nevratným patologickým změnám končetin, další dva psi trpěli tříselnou kýlou. Někteří se zase potýkali s různými záněty. Navíc jim majitelka nezajišťovala dostatečné a kvalitní krmivo. Většina psů byla chována v temnu a s velmi omezeným přístupem přirozeného světla, což u nich vedlo ke zvýšení stresové zátěže. Psy v těchto nevhodných zoohygienických podmínkách držela a rozmnožovala za účelem maximalizace zisku. Štěňata nabízela přes inzertní portály, a to zejména do zahraničí. Nejméně ve třech zjištěných případech komunikovala se zájemci o štěňata rasy francouzský buldoček, pomeranian a další štěňata nezjištěné rasy.

Ženě hrozí za zmíněný trestný čin v krajním případě až osm let za mřížemi.

4. července 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

