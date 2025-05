Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chodovský spor o rozvod tepelné energie

SOKOLOVSKO – Obviněným hrozí až šestileté vězení.

Sokolovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání pětačtyřicetiletého muže z Mariánských Lázní a osmasedmdesátiletého muže z Chodova, které obvinili ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V rámci tohoto případu došlo také k obvinění právnické osoby sídlící v Chodově, která byla taktéž obviněna ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

Starší z dvojice obviněných mužů je jednatelem obviněné právnické osoby, mladší muž byl jejím prokuristou. Dvojice obviněných mužů po vzájemné dohodě a ve společné shodě za situace, kdy uvedená společnost pozbyla rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ze začátku června 2023 oprávnění k rozvodu tepelné energie, se úmyslně snažila znemožnit předání rozvodného tepelného zařízení městské společnosti v Chodově, která byla na rozvod tepelné energie oprávněna na základě rozhodnutí ERÚ v červenci 2023.

Dvojice obviněných mužů měla od září do listopadu 2023 dávat pokyny svým podřízeným pracovníkům, aby do budov předávacích stanic rozvodného tepelného zařízení v Chodově, kterých je 17, a dle katastru nemovitostí jsou ve výlučném vlastnictví města Chodov a jedná se o obecně prospěšná zařízení, umístili pohybová čidla. Pracovníci měli do předávacích stanic rozvodného tepelného zařízení nainstalovat softwarovou funkcionalitu, která stanici odstaví do několika desítek minut v případě, že dojde k výpadku dálkového připojení k samotné předávací stanici nebo dojde k aktivaci v předávací stanici umístěného pohybového čidla neautorizovanou osobou obviněné společnosti. O těchto nestandardních funkcionalitách nebyl vlastník stanic, tedy město Chodov, nijak informován. Zároveň byl se záměrem znemožnit převzít předávací stanice zrušen vzdálený dohled nad provozem jednotlivých předávacích stanic a došlo ke změně servisních hesel přístupu do řídících předávacích stanic rozvodných tepelných zařízení. Ani o těchto krocích nebylo město Chodov informováno.

Uvedené kroky vedly k zamezení převzetí rozvodných tepelných zařízení v Chodově. Dvojice obviněných tyto kroky učinila i přesto, že si byla vědoma toho, že mohou ohrozit provoz obecně prospěšného zařízení. Právní stav a právo provozovat rozvod tepelné energie ve městě Chodov, včetně uvedených předávacích stanic, svědčil v uvedené době ve prospěch Města Chodov, jakožto výlučnému vlastníkovi ve městě Chodov, a to na základě pravomocného rozsudku krajského soudu. V tu dobu již neexistoval žádný právní titul, na základě kterého by byla obviněná právnická osoba, tedy společnost, oprávněna uvedené předávací stanice rozvodu tepelné energie i nadále užívat.

Obviněná společnost zároveň ignorovala žádosti města Chodov k dobrovolnému předání stanic rozvodu tepelné energie. Zástupci města a městské společnosti, která byla oprávněna rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ), byli oprávněni k rozvodu tepelné energie. Za účelem převzetí provozu předávacích stanic proto v listopadu 2023 sami provedli odvrtáním zámku vstup do některých stanic a rovněž přerušili dálková připojení stanic, avšak v důsledku výše popsaných zavedených softwarových funkcionalit došlo k automatickému odstavení provozu těchto předávacích stanic a tím i k zastavení dodávek tepla a teplé užitkové vody odběratelům na tuto stanici napojených. Jednalo se například o budovu, kde sídlí hasiči či strážníci, nedalekou mateřskou školu a panelové domy. I přesto dvojice obviněných osob odmítla zastavit aktivovanou proceduru a uvést tak stanice opět do provozu, aby byla zajištěna dodávka tepla a teplé užitkové vody koncovým odběratelům. V tu dobu byla topná sezona a venkovní teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu, přesto několik desítek domácnostní bylo bez tepla a teplé užitkové vody. Výpadek dodávek tepla a teplé užitkové vody trval v řádu hodin, ale u jedné ze stanic se podařilo městské společnosti obnovit dodávky vlastními silami až po zhruba 20 hodinách.

V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na šest let.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 5. 2025

