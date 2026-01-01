Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Chodkyně za chybu bolestivě zaplatila
Na červenou vyběhla přímo před rozjíždějící se auta.
Ve středu kolem 13:45 hodin se odehrála v brněnské křižovatce ulic Dornych a Zvonařka vážně vypadající dopravní nehoda. Žena středního věku zde při přecházení silnice nerespektovala světelné signály na semaforu. Ze záznamů městských dopravních kamer je patrné, že po průjezdu autobusu se chodkyně rozeběhla z chodníku do vozovky na signál „Stůj“. Dostala se tak přímo před rozjíždějící se vozidla.
Řidič auta v bližším jízdním pruhu dokázal na nenadálou situaci zareagovat a na poslední chvíli zastavit. Přes něj však již nemohl chodkyni včas spatřit řidič automobilu jedoucího ve vzdálenějším jízdním pruhu a došlo ke střetu, při kterém byla chodkyně sražena. Žena však měla štěstí v neštěstí. Nehoda se totiž odehrála přímo před zraky zdravotnických záchranářů, kteří na křižovatce čekali na signál „Volno“, a mohli jí okamžitě poskytnout první pomoc.
Zveřejněním tohoto případu chceme působit preventivně na všechny chodce a upozornit je na skutečná rizika, která vyplývají z nerespektování dopravních pravidel. Z výsledků šetření nehod roku 2025 v Jihomoravském kraji totiž vyplývá, že za každou třetí nehodu s účastí chodce stojí právě jeho chyba nebo nepozornost. Policisté řešili v uplynulém roce 307 nehod s chodci a 109 z nich zavinili chodci což je proti předchozímu roku mírný nárust.
por. David Chaloupka, 30. ledna 2026