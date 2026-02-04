Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Chodec přelezl svodidla
V nepřehledné zatáčce střet s chodcem řidič nemusel ani zaznamenat.
V noci z neděle na pondělí, přesněji v neděli 1. února 2026 ve 23:15 hodin, mělo dojít v Litomyšli, ulice Kpt. Jaroše na silnici č. I/35 ve směru od Svitav, za světelnou křižovatkou ke střetu neznámého vozidla s chodcem. Řidič vozidla na místě nezastavil, ale je velmi pravděpodobné, že střet s chodcem nemusel vůbec zaznamenat.
Dopravní policisté žádají všechny řidiče, kteří místem v uvedené době projížděli a mohli by poskytnout svědectví nebo mají jízdu na palubní kameře, aby se ozvali na číslo 735 784 084 nebo prostřednictvím linky 158.
4. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková