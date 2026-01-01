Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chodec na místě podlehl

Jednou z vyšetřovacích verzí je sebevražedné jednání. 

Ve středu došlo kolem půl deváté k tragické události poblíž obce Cetkovice na Letovicku. Třiačtyřicetiletý muž tam nečekaně vstoupil do jízdní dráhy nákladního automobilu. Jeho řidič se  snažil srážce zabránit, ale neúspěšně. Chodec na místě zraněním podlehl. Místem nehody bylo možné v průběhu vyšetřování projíždět kyvadlově. Nehodovým dějem se zabývají kriminalisté. Jednou z vyšetřovacích verzí je možné sebevražedné jednání.

por. Bohumil Malášek, 18. února 2026

Související dokumenty

  • chodec.mp3
    Velikost souboru: 398,8 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 