Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Chodec na místě podlehl
Ve středu došlo kolem půl deváté k tragické události poblíž obce Cetkovice na Letovicku. Třiačtyřicetiletý muž tam nečekaně vstoupil do jízdní dráhy nákladního automobilu. Jeho řidič se snažil srážce zabránit, ale neúspěšně. Chodec na místě zraněním podlehl. Místem nehody bylo možné v průběhu vyšetřování projíždět kyvadlově. Nehodovým dějem se zabývají kriminalisté. Jednou z vyšetřovacích verzí je možné sebevražedné jednání.
por. Bohumil Malášek, 18. února 2026