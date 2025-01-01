Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Chodec je každý z nás
Patříme mezi zvlášť zranitelné účastníky silničního provozu, nejsme chráněni karosérií, airbagy, helmou ani žádnými bezpečnostními prvky. Proto je v provozu důležité pamatovat na to, že být opatrný, věnovat se aktuální situaci, přemýšlet a předvídat, nám může jednou zachránit život.
Plzeňský kraj – statistické údaje - chodci
Za letošní rok v období od ledna do srpna 2025 se událo celkově v Plzeňském kraji 3027 nehod. Dopravních nehod s účastí chodce bez ohledu na věk bylo 108, z toho s účastí dítěte v 27 případech. Z hlediska zavinění bylo chodcem zaviněno 48 nehod, z toho dětmi v 19 případech. Oproti stejnému období roku 2024 se celková účast chodce u dopravních nehod snížila o 10 případů, u zaviněných nehod o 6 případů. Z hlediska zranění došlo u chodců k lehkému zranění v 95 případech, k těžkému v 7 případech a v 6 případech došlo k úmrtí chodce.
Plzeň-město – statistické údaje - chodci
Přímo na Plzni-městě se událo v období od ledna do srpna 2025 celkově 1175 nehod. Dopravních nehod s účastí chodce bez ohledu na věk bylo 58, z toho s účastí dítěte v 15 případech. Z hlediska zavinění bylo chodcem zaviněno 31 nehod, z toho dětmi v 12 případech. Oproti stejnému období roku 2024 se celková účast chodce u dopravních nehod snížila o 4 případy, u zaviněných nehod se snížila o 6 případů. Z hlediska zranění došlo u chodců k lehkému zranění ve 49 případech, k těžkému v 4 případech a ve 3 případech došlo k úmrtí chodce. Hned na začátku září přišel tragicky o život jeden chodec.
Policisté preventivně dohlíží na bezpečnost a plynulost v provozu
Policisté v Plzeňském kraji se celoročně zaměřují na bezpečnost a plynulost v silničním provozu svými preventivními a dopravně bezpečnostními aktivitami, které jsou zaměřeny na všechny účastníky. Nejedná se však jen o aktivity na silnicích, ale i o preventivní besedy ve školách, školských zařízeních a kontaktní primární prevenci na veřejnosti. Cílem těchto akcí je zamezit popř. snížit rizika dopravní nehodovosti, ke kterým by při dodržování pravidel silničního provozu, nemuselo docházet. V provozu je nejdůležitější myslet na to, že ohleduplnost a opatrnost na silnicích má smysl, jde přeci o zdraví a lidské životy nás všech. Respekt a slušnost vůči druhým, dodržování pravidel a žádné riskování – by měl mít na paměti každý, kdo je v silničním provozu účastníkem.
Rizika dopravní nehodovosti
Riziko dopravních nehod s účastí chodců nelze přehlížet. Každý chodec je v provozu nejzranitelnější – a i „malý“ prohřešek, jako např. špatné místo pro přecházení vozovky nebo chůze bez reflexních prvků za tmy, může skončit tragicky.
Nejčastějším zjištěným prohřeškem u chodců je chůze na červenou.
Stejně varovné jsou i prohřešky řidičů: nepřiměřená rychlost, jízda na červenou, nepozornost, špatný technický stav vozidla, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a porušování obecně platných pravidel v silničním provozu.
Jste to hlavně vy řidiči, kteří rozhodujete o tom, jaká bude na silnicích dopravní situace. Proto vám doporučujeme:
- abyste za volat usedali odpočatí a měli situaci v dopravě pod kontrolou,
- abyste respektovali dopravní značení a pravidla silničního provozu,
- neřešili případné dopravní komplikace agresí,
- maximálně se věnovali řízení, nikoli zprávám v telefonu,
- buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu
- a neriskujte to nejcennější, svůj život nebo zdraví či životy a zdraví ostatních.
Přecházení vozovky
Jako chodec se můžete pohybovat po chodníku, stezce pro chodce (po pravé straně). Chodec by se na chodníku měl cítit bezpečně. Porušováním pravidel užívání chodníku, zejména jízdou na kole, se jeho bezpečnost na chodníku rapidně snižuje. Jediná výjimka je u dětí do 10 let, které mohou jet na chodníku. Mějme proto tuto skutečnost na paměti.
Chodci! Nezapomeňte, že NEMÁTE absolutní přednost na přechodu pro chodce! Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně" před jedoucí vozidlo. Nespoléhejte na to, že všichni dodržují pravidla, že vozidlo stihne zastavit, že Vás řidič vidí. Když se přibližujete k přechodu pro chodce, zapojte nejen zrak, ale také sluch, abyste mohli dostatečně vnímat situaci kolem Vás a hlavně na samotném přechodu. Podívejte se na řidiče, navažte oční kontakt, zjistěte, zda Vás řidič opravdu vidí a nevěnuje se zrovna jiné činnosti než situaci v dopravě. Přecházejte pouze na rovném a přehledném úseku, nikoliv v zatáčce. Místo pro přecházení není přechod pro chodce, přednost ze strany řidičů zde nečekejte!
Při přecházení víceproudé silnice (kde se do 50 metrů nenachází samotný přechod pro chodce) se přesvědčte, zda za prvním vozidlem, které Vám zastavilo, nejede ve druhém pruhu vozidlo, jehož řidič by si Vás nemusel všimnout, stále sledujte oba směry. Přecházení vozovky mezi zaparkovanými auty se nedoporučuje, je to nebezpečná situace zejména pro řidiče, kteří vás mnohdy nevidí nebo vidět ani nemohou, a to pro velikost zaparkovaného vozu. Stejně tak je nebezpečné přecházet silnici před autobusem v zastávce.
Telefony v ruce nebo sluchátka v uších
Předvídejte, sledujte aktuální situaci v provozu, jde jen o Váš život, o Vaše zdraví. Nespěchejte. Vaše pozornost, která je věnována mobilnímu telefonu nebo poslouchání hudby, může být pro Vás také to poslední, co v životě uslyšíte nebo uvidíte.
Pamatujte na pravidlo "Vidět a být viděn"
Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob. Snížená viditelnost vás může překvapit i ve dne, kdy jasnou oblohu může během několika minut vystřídat hustý déšť popř. mlha. Přestože zákon hovoří o tom, že chodec musí být označen reflexními prvky při chůzi po komunikaci za snížené viditelnosti mimo obec, doporučujeme nošení reflexních prvků při chůzi na komunikaci za zhoršených světelných podmínek i v obcích. Ve tmavém oblečení vás může řidič snadno přehlédnout. Doba, kdy řidič může zareagovat, se kvůli tmavému oblečení zkracuje. Nošením reflexních doplňků zvyšujete šanci, že Vás řidič uvidí na větší vzdálenost než ve tmavém oblečení. Reflexní materiál odráží světlo až na vzdálenost 200 m. Bílé oblečení je vidět až na 55 metrů, žluté na 37 metrů, červené na 24 metrů a tmavé oblečení pouze na 18 metrů. Při chůzi po silnici mimo obec, kde není chodník, je důležité mít reflexní prvky na obou stranách oděvu nebo na té straně, která je blíže ke středu vozovky.
Kampaň „Všichni jsme chodci“ - https://policie.gov.cz/clanek/vsichni-jsme-chodci.aspx
Jako reakce na dopravní nehodovost s chodci jsme spustili v září 2022 kampaň Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která apeluje na obě skupiny účastníků silničního provozu – chodce i řidiče. Vizuální komunikace doposud zobrazuje chodce ve všech věkových kategoriích na plakátech, a to ve školách, úřadech, autobusech a tramvajích. Jako poselství kampaně byla klíčová myšlenka, že každý je někdy chodec a každý je odpovědný za bezpečnost svou vlastní i jiných. Přesvědčení, že „chodci jsme všichni“, má vést k většímu respektu, obezřetnosti a zodpovědnosti.
Nezapomínejte, že právě my dospělí jsme příkladem pro ty nejmenší. Děti kopírují zejména chování rodičů, starších sourozenců nebo jiných dospělých lidí. Pamatujte na to, až půjdete ven se svou ratolestí, svým mladším sourozencem nebo budete stát před přechodem pro chodce vedle jiného dítěte.
nprap. Veronika Hokrová, DiS.
10. září 2025