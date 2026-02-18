Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Chodci v dopravě
Včera dopoledne proběhla na území Městského ředitelství policie Plzeň speciálně dopravně bezpečnostní akce preventivního charakteru. Ta byla zaměřena především na zvlášť zranitelné účastníky silničního provozu – zejména na chodce a na cyklisty. Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dohlíželi na dodržování pravidel a svým preventivním působením připomínali jak je osobní bezpečnost důležitá.
V dopoledních hodinách jsme byli přítomni na předem vytipovaných místech v blízkosti základních škol a školských zařízení a u frekventovaných přechodů pro chodce v centru města a v jeho okolí. Vzhledem k současným nepříznivým povětrnostním podmínkám a s ohledem i na sníženou viditelnost jsme se zejména v ranních hodinách soustředili především na bezpečnost dětí – ať už těch, které do školy doprovázejí rodiče, nebo těch, které do školy docházejí samostatně. Naším cílem bylo dohlížet na dodržování pravidel, ale také viditelně podpořit prevenci a připomenout, že ochrana těch nejzranitelnějších je v dopravě prioritou.
Stejnou pozornost věnujeme i dospělým chodcům. Je důležité si uvědomit, že spěch, rozptýlení, nepozornost či porušování obecně platných pravidel do silničního provozu prostě nepatří.
Průběh akce
Kontroly odhalily nešvary nejen u chodců, ale i u řidičů. Během akce policisté nejčastěji udělili v příkazním řízení pokutu na místě celkem devatenácti chodcům, kteří šli „na červenou“ a v pěti případech šli chodci mimo vyznačený přechod.
U třech řidičů jsme zjistili nevyhovující technický stav vozidla, v dalším případě neměl řidič v pořádku osvětlení vozidla a jeden z řidičů se rozhodl jet v protisměrné části vozovky.
Během akce policisté pomohli revizorům PMDP ztotožnit „černého pasažéra“ a v dalším případě jiného pasažéra vyloučili z přepravy z důvodu nevhodného chování v dopravním prostředku pod vlivem alkoholu. Ostatní účastníci plně respektovali daná pravidla, přičemž svým chováním neohrozili bezpečnost a plynulost v silničním provozu.
Nejčastějším zjištěným prohřeškem u chodců byla chůze na červenou.
Všichni jsme chodci
Patříme mezi ty nejzranitelnější účastníky v dopravě, nemáme žádné ochranné ani bezpečnostní prvky, proto je v provozu důležité pamatovat na to, že opatrnosti není nikdy dosti a sledování aktuální situace nám může zachránit naše zdraví. Mít zodpovědný přístup k povinnostem účastníka silničního provozu je projevem ohleduplnosti vůči ostatním.
Rizika dopravní nehodovosti
Riziko dopravních nehod s účastí chodců nelze přehlížet. Každý chodec je v provozu zranitelný – a i „malý“ prohřešek, jako např. špatné místo pro přecházení vozovky nebo chůze bez reflexních prvků za tmy, může skončit tragicky.
Právě soustředěnost, předvídavost, zodpovědnost, obezřetnost, dodržování pravidel a respekt výrazně snižují riziko dopravních nehod a přispívají k bezpečnějšímu prostředí pro všechny účastníky silničního provozu. Pamatujte na pravidlo „Vidět a být viděn“, za snížené viditelnosti toto platí dvojnásob. A ať už jsme chodci, cyklisté nebo řidiči, měli bychom mít také na paměti, že alkohol nebo jiné návykové látky do provozu také nepatří.
Nezapomínejme, že právě my dospělí jsme příkladem pro ty nejmenší. Děti kopírují zejména chování svých rodičů, starších sourozenců nebo jiných dospělých lidí. Pamatujte na to, až půjdete se svou ratolestí nebo budete stát před přechodem pro chodce vedle jiného dítěte.
Policisté se budou podobným dopravně preventivním aktivitám věnovat i nadále. Naším společným cílem je bezpečný pohyb po komunikacích a ochrana lidského života a zdraví, která by měla být pro všechny účastníky silničního provozu prioritou.
por. Veronika Hokrová, DiS.
18. února 2026