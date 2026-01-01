Chodci přelezli přes jedoucí vlak na druhou stranu
Viděli jste je?
Dopravní policisté hledají svědky přestupkového jednání několika osob pravděpodobně z minulého týdne, kdy skupina chodcůna vlakovém přejezdu v centru Zlína u nákupního střediska Čepkov nerespektovala dopravní značení, výstrahu dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení ani posun nákladních vagonů u vlakové stanice Zlín - střed a během jízdy nákladní soupravy se dostala na druhou stranu přelezením přímo přes vagony v místě jejich spojení.
Podle záznamů na sociálních sítích tuto událost vidělo několik chodců a pravděpodobně i projíždějících řidičů nebo cyklistů. Pokud nám k ní můžete podat jakékoli bližší informace, ozvěte se, prosím, na linku tísňového volání policie – 158 nebo na číslo Dopravního inspektorátu ve Zlíně – 974 666 259.
29. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková