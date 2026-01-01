Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chodci přelezli přes jedoucí vlak na druhou stranu

Viděli jste je? 

Dopravní policisté hledají svědky přestupkového jednání několika osob pravděpodobně z minulého týdne, kdy skupina chodcůna vlakovém přejezdu v centru Zlína u nákupního střediska Čepkov nerespektovala dopravní značení, výstrahu dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení ani posun nákladních vagonů u vlakové stanice Zlín - střed a během jízdy nákladní soupravy se dostala na druhou stranu přelezením přímo přes vagony v místě jejich spojení.

Podle záznamů na sociálních sítích tuto událost vidělo několik chodců a pravděpodobně i projíždějících řidičů nebo cyklistů. Pokud nám k ní můžete podat jakékoli bližší informace, ozvěte se, prosím, na linku tísňového volání policie – 158 nebo na číslo Dopravního inspektorátu ve Zlíně – 974 666 259.

29. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Pohled od nádraží

Detailní náhled

Pohled od nákupního střediska

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 