Chodci, dbejte na svoji viditelnost!

ZNOJEMSKO: "Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. 

Prevence pro chodce za snížené viditelnosti

Bezpečnost chodců je při snížené viditelnosti velmi důležitá. Buďte vidět, chovejte se obezřetně a dbejte na své zdraví! Vaše bezpečnost záleží na vaší obezřetnosti a viditelnosti. Dodržujte následující doporučení:

  1. Používejte reflexní prvky
    Na oblečení mějte reflexní pásky nebo nášivky. Reflexní prvky totiž výrazně zvyšují vaši viditelnost pro řidiče za šera nebo v noci.
  2. Noste vhodné oblečení
    Tmavé oblečení může být při snížené viditelnosti neviditelné. Vyberte si oblečení ve světlých nebo reflexních barvách.
  3. Choďte po chodníku
    Jestli je to možné, používejte chodníky nebo vyhrazené pěší stezky. Pokud nejsou, chodec by měl kráčet co nejblíže ke kraji vozovky a dávat pozor na auta.
  4. Přecházejte přes přechody
    Používejte vyznačené přechody pro chodce a zastavte se, než přejdete přes vozovku. Ujistěte se, že vás vidí i řidiči.
  5. Dávejte pozor na vozovku
    Vypněte sluchátka nebo telefon a věnujte pozornost okolí. Za snížené viditelnosti je důležité být maximálně soustředěný.
  6. Věnujte pozornost řidičům
    Očekávejte, že řidiči mohou mít omezenou viditelnost, a proto buďte obzvlášť opatrní při přecházení nebo pohybu v blízkosti vozovky.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 4. listopadu 2025

