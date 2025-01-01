Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Chodci, dbejte na svoji viditelnost!
ZNOJEMSKO: "Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Prevence pro chodce za snížené viditelnosti
Bezpečnost chodců je při snížené viditelnosti velmi důležitá. Buďte vidět, chovejte se obezřetně a dbejte na své zdraví! Vaše bezpečnost záleží na vaší obezřetnosti a viditelnosti. Dodržujte následující doporučení:
- Používejte reflexní prvky
Na oblečení mějte reflexní pásky nebo nášivky. Reflexní prvky totiž výrazně zvyšují vaši viditelnost pro řidiče za šera nebo v noci.
- Noste vhodné oblečení
Tmavé oblečení může být při snížené viditelnosti neviditelné. Vyberte si oblečení ve světlých nebo reflexních barvách.
- Choďte po chodníku
Jestli je to možné, používejte chodníky nebo vyhrazené pěší stezky. Pokud nejsou, chodec by měl kráčet co nejblíže ke kraji vozovky a dávat pozor na auta.
- Přecházejte přes přechody
Používejte vyznačené přechody pro chodce a zastavte se, než přejdete přes vozovku. Ujistěte se, že vás vidí i řidiči.
- Dávejte pozor na vozovku
Vypněte sluchátka nebo telefon a věnujte pozornost okolí. Za snížené viditelnosti je důležité být maximálně soustředěný.
- Věnujte pozornost řidičům
Očekávejte, že řidiči mohou mít omezenou viditelnost, a proto buďte obzvlášť opatrní při přecházení nebo pohybu v blízkosti vozovky.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 4. listopadu 2025