Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Chlebník ukrýval kilogram kokainu
Spolupráce Celního úřadu v Liberci a litoměřických kriminalistů slaví velký úspěch.
V uplynulých dnech zaznamenali liberečtí celníci společně s kriminalisty z Litoměřic, kteří se specializují na boj proti toxikomanii, další významný úspěch v oblasti potírání drogové kriminality. Díky Celnímu úřadu v Liberci, který přizval litoměřické kriminalisty ke spolupráci, se podařilo odhalit a zajistit mimořádně velké množství omamné látky, která měla být určena k další distribuci.
„Celníci na dálnici D8 prováděli běžnou kontrolní činnost zaměřenou na odhalování zboží uniklého celnímu dohledu a nelegální přepravy vybraných komodit. Na odstavné ploše před tunelem Prackovice ve směru na Ústí nad Labem náhodně zastavili osobní vozidlo, které řídil pětatřicetiletý muž. Ten na standardní dotaz hlídky, zda převáží cigarety, alkohol nebo omamné a psychotropní látky, odpověděl záporně.
Při následné kontrole vozidla však celníci v zavazadlovém prostoru objevili papírovou krabici, v níž byl uložen chlebník. Uvnitř se nacházela igelitová taška s obdélníkovým balíčkem pečlivě zabaleným do plastové fólie. Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek.
Pomocí drogové jehly celníci ověřili, že balíček obsahuje bílý prášek, a orientační test MobileDetect jim následně potvrdil přítomnost kokainu. Muž i zajištěná látka byli poté předáni výjezdové skupině služby kriminální policie a vyšetřování v Litoměřicích k dalšímu šetření,“ uvádí k případu tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci por. Ing. Jitka Fajstavrová.
Po získání informace od zasahující celní správy o nálezu nebezpečné drogy, vyjeli kriminalisté z Litoměřic ihned na místo záchytu. Zde kriminalisté provedli všechny nezbytné úkony k zajištění veškerých důkazních materiálů. Po ohledání předmětného balíčku s bílým práškem, který byl celní správou nalezen v zavazadlovém prostoru vozidla, bylo vážením kriminalisty zjištěno, že se jedná o balíček s kokainem o hmotnosti jednoho kilogramu. Toto množství kokainu mělo být určeno k další distribuci na drogové scéně.
Z tohoto důvodu bylo, po nashromáždění veškerých důkazů proti muži, který měl drogu převážet a zároveň ji distribuovat, zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
V případě, že soud obviněného uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let. Soud zároveň rozhodl i o tom, že muž bude stíhán vazebně.
25. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje