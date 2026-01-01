Chlapec vdechnul bonbón
Dusícímu se dítěti pomohli policisté.
Ve středu dopoledne provedli policisté z Karolinky výjimečný zákrok, na který však mohou být náležitě hrdí. Policisté zrovna vykonávali hlídkovou činnost v obci Huslenky a okolo půl desáté za nimi s prosbou o pomoc přiběhla žena s malým dítětem. Chlapec vdechnul bonbón a začínal se jím dusit. Držel se za krk, lapal po dechu a nedařilo se mu nadechnout. Muži v uniformách neváhali a okamžitě se snažili dítěti pomoci. Jeden z policistů volal na linku 155, druhý si chlapce vzal a provedl tzv. Gordonův manévr, při kterém ho několikrát udeřil do zad mezi lopatky. Poté opakovaně praktikoval i tzv. Heimlichův manévr, který však nebyl účinný. Proto si chlapce položil na koleno, kolega dítěti držel nohy ve zvýšené poloze a opětovně chlapce udeřil do zad mezi lopatky. Minuty ubíhaly jako vteřiny a stav dítěte se nelepšil, spíše naopak. Policisté však nepolevovali a po několika málo minutách si všichni mohli oddechnout, neboť vdechnutý bonbón skončil po úspěšném provedení Gordonova manévru v kaluži na zemi.
Zanedlouho přijeli na místo i záchranáři, kteří chlapce důkladně prohlédli a policisty za rychlý a účinný zákrok pochválili.
„Díky rychlé reakci policistů se okamžitě podařilo vyřešit život ohrožující stav a bezprostředně tak dítěti zachránili život“, uvedla MUDr. Barbora Truksová Zuchová ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
23. dubna 2026, nprap. Petr Jaroš