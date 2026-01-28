Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Chlapec v celostátním pátrání
Domažličtí kriminalisté pátrají po mladistvém chlapci, který svévolně opustil výchovné zařízení.
Domažličtí kriminalisté dne 25. ledna 2026 vyhlásili celostátní pátrání po patnáctiletém chlapci, který svévolně opustil areál výchovného zařízení. Hledaný mladík je zdánlivého stáří 15 - 17 let, je 170 až 180 centimetrů vysoké postavy, má tmavě hnědé vlasy a hnědé oči. Bližší popis, ani popis jeho oblečení není znám. Mladík by se mohl zdržovat v Plzni a jejím okolí.
Další informace k hledanému naleznete v odkaze:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
(v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena)
Policisté přijmou jakékoliv informace k hledanému mladíkovi na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
Děkujeme.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
28. ledna 2026