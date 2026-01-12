Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
CHKO Brdy 2025
Ve středočeské části Chráněné krajinné oblasti Brdy již deset let pomáhají zajišťovat veřejný pořádek policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov.
V uplynulém roce tu hlídky řešily celkem 246 dopravních přestupků, 157x šlo o porušení režimu vjezdu do chráněné oblasti a 89x o neoprávněné parkování. Nejvíce pokut udělily v říjnu, a to během houbařské sezóny. I když se u lesa nenachází zákazová dopravní značka, nemohou lidé dle zákona o lesích do něj vjíždět, ani v něm motorovými vozidly stát.
Policisté vloni také v CHKO řešili 1x jízdu pod vlivem alkoholu, 1x jízdu přes platný zákaz řízení a ve třech případech krádeže fotopastí, které jsou určené k monitorování zvěře. V loňském roce zde příslušníci policie nezaznamenali žádný případ koupání v nádrži na pitnou vodu ani neoprávněné táboření. Tábořit se může v CHKO Brdy pouze bez přístřešku a samozřejmě bez rozdělávání ohně.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
12. leden 2026