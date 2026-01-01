Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Chcete zhodnotit své úspory?
Pozor na různé poradce
Pokud máte v plánu investovat do kryptoměn, možná byste měli začít s pořádnou dávkou opatrnosti. Důkazem je příběh muže ve středním věku, který se rozhodl investovat do kryptoměn, ale namísto zbohatnutí přišel o téměř dva miliony korun. A to všechno díky několika kliknutím na internetu.
Začalo to vloni koncem listopadu, kdy našel muž z obce na Zlínsku na internetu reklamu na skvélé investice do kryptoměn. Vypadalo to lákavě. Kdo by nechtěl zhodnotit své úspory za pár minut? Jenže i v investování platí, že všechno má svůj čas. Po kliknutí na reklamu se ocitl na webové stránce, kde vyplnil své osobní údaje a kontakty. Následoval telefonát od sekretářky hlavního analytika, která mu oznámila, že pro aktivaci účtu musí poslat téměř pět tisíc korun, což muž učinil.
Poté už volal údajný hlavní analytik, který muže dostal tam, kam chtěl. Postupně po něm požadoval další a další peníze. Muž s představou snadného a rychlého zisku peníze posílal. S každým dalším převodem z účtu rostla zhodnocená částka na jeho virtuálním účtu na kryptoměnových platformách.
Nakonec mu na virtuálním účtu peníze zablokovali kvůli podezření na praní špinavých peněz. Požadovali dalších deset procent z celkové částky. Jeho poradce analytik mu sdělil, že mu nemůže pomoct a ať si problém vyřeší sám. A v tom okamžiku už začal investor pochybovat o správnosti svého jednání a uvědomil si, že se stal zřejmě obětí podvodu.
Podal trestní oznámení a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Trestní zákoník stanoví v tomto případě pro viníka trest odnětí svobody na dva až osm let.
30. ledna 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková