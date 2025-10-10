Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Chataři, chalupáři - máme vás na očích
Kontrola zazimovaných rekreačních objektů na Frýdlantsku.
S blížícím se koncem chatařské sezóny vyrazili policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje do terénu, aby v rámci preventivní akce zkontrolovali rekreační objekty a jejich okolí. Akce byla zaměřena na zabezpečení chat a chalup před zimním obdobím, kdy bývají často opuštěné a stávají se cílem zlodějů nebo místem pro lidi bez domova. Policisté se zaměřili na několik desítek opuštěných rekreačních objektů v okolí polských hranic na Frýdlantsku.
Do opatření se zapojili i policisté ze Skupiny služební hipologie, kteří trasu projížděli na koních a měli možnost zkontrolovat i hůře přístupné lokality, kam se s běžnou technikou nelze snadno dostat.
Při kontrole se policisté věnovali především řádnému zabezpečení zazimovaných objektů, včetně jejich přilehlých přístavků a okolí. Zda jejich vstupní dveře, okna a okenice, nenesou známky násilného vniknutí či poškození.
V zimním období policisté každoročně evidují více případů vloupání do těchto obydlí, a proto se v rámci výkonu své služby a preventivních akcí zaměřují na jejich dohled. Kontroly budou nadále pokračovat, napříč celým Libereckým krajem, po celé zimní období.
Na závěr bychom chtěli připomenout:
- před odjezdem na zimu nenechávejte na místě cennosti
- řádně zajistěte okna i dveře
- osvětlete pozemek nebo alespoň vchod pomocí světelných čidel
- ukliďte žebříky, piknikové stolky, židle a lavice, které by mohly sloužit jako opora pro vstup na balkony nebo okna ve vyšších patrech nebo další náčiní např. krumpáče, které by mohlo sloužit jako pomocník k násilnému vniknutí do objektu
- všímavý soused je k nezaplacení
V případě, že dojde k vloupání do objektu, nevcházejte (uvnitř by mohl být i nadále pachatel nebo můžete znehodnotit stopy po pachateli), nemanipulujte s žádnými předměty, ani nepořádek neuklízejte, ale zkontaktujte Policii ČR na tel. čísle 158.
10. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.