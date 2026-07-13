Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Cestovní kancelář "Podvodníček a spol."
Dovolená se může díky neopatrnosti razantně prodražit.
Chystáte se na dovolenou? Při nákupu zájezdu zpozorněte. Podvodníci v poslední době primárně cílí na lidi, kteří nechtějí kupovat dovolenou přes zavedené cestovní kanceláře a hledají levnější alternativu. Jenže ne každá výhodná nabídka je skutečně výhodná.
Při posledním námi evidovaném případu se o tom přesvědčila šestapadesátiletá žena, která si chtěla prostřednictvím jedné ze sociálních sítí objednat zájezd na ostrov. Ve skupině narazila na nabídku dovolené, která byla sice za nemalé peníze, ale oproti oficiální nabídce vycházela výrazně levněji. Po navázání komunikace si protistrana vyžádala její základní údaje a následně i zálohu ve výši 21 tisíc korun. Žena tak peníze odeslala člověku, kterého znala pouze prostřednictvím falešného profilu. Od převedení částky komunikace ustala.
Když poškozené došlo, že se stala obětí podvodu, celou událost nahlásila na jednom z našich oddělení.
Právě proto se snažíme veřejnost pravidelně upozorňovat na stále nové způsoby podvodného jednání. Podvodníci neútočí pouze prostřednictvím falešných investic nebo smyšlených žádostí o pomoc od blízkých. Přizpůsobují se také aktuálnímu období a využívají sezónních témat. Stejně jako se před Vánoci objevují podvody spojené s doručováním zásilek, v letních měsících lákají na zdánlivě výhodné nabídky dovolených.
Buďte proto obezřetní a vždy si ověřujte, od koho ve virtuálním prostředí nakupujete.
13. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje