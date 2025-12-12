Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Cestovali jste busem linky č. 3?
Policisté hledají cestující z autobusu a svědky nehody.
V pátek 28. listopadu 2025 v 12:54 v Chrudimi, na ul. Obce Ležáků došlo vlivem prudkého brzdění k pádu cestující v autobuse MHD Chrudim linky č. 3. Žena následně vyhledala lékařské ošetření. Chrudimští policisté žádají další cestující, kteří v uvedené době autobusem cestovali, aby se ozvali. Zároveň pokud jste místem nehody projížděli a máte informace, které by pomohli k objasnění celé události, nebo máte kamerové záznamy ze svých palubních kamer, ozvěte se. Volat můžete přímo na oddělení dopravní policie v Chrudimi 974 572 251 nebo na linku 158.
12. prosince 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje