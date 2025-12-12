Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Cestovali jste busem linky č. 3?

Policisté hledají cestující z autobusu a svědky nehody. 

V pátek 28. listopadu 2025 v 12:54 v Chrudimi, na ul. Obce Ležáků došlo vlivem prudkého brzdění k pádu cestující v autobuse MHD Chrudim linky č. 3. Žena následně vyhledala lékařské ošetření. Chrudimští policisté žádají další cestující, kteří v uvedené době autobusem cestovali, aby se ozvali. Zároveň pokud jste místem nehody projížděli a máte informace, které by pomohli k objasnění celé události, nebo máte kamerové záznamy ze svých palubních kamer, ozvěte se. Volat můžete přímo na oddělení dopravní policie v Chrudimi 974 572 251 nebo na linku 158.

12. prosince 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna

místo nehody

místo nehody 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 