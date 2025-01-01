Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Český Těšín, zákrok proti nebezpečnému útočníkovi
Muž aktivně na policisty zaútočil.
Dnes po 17. hodině vyjeli policisté v Českém Těšíně na oznámení o muži, který se měl v panelovém domě pohybovat, působit agresivně a mít blíže nespecifikovaný bodnořezný nástroj. Policisté z hlídky obvodního oddělení Český Těšín a následně i z oddělení hlídkové služby Karviná navázali s mužem kontakt u jednoho z bytů. Muž byl uvnitř a odmítal spolupracovat. Měl zavírat dveře a vyhrožovat policistům slovně, výhrůžky zdůraznil nožem. Policisté násilně do bytu vstoupili. Výzvy, že bude užito donucovacích prostředků, byly neúčinné. Muž aktivně na policisty zaútočil. Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo. Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil na více místech, použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraň. Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl. Zraněný policista byl odvezen do nemocnice na ošetření. Policisté zajistili na místě dva nože.
Na místě se věcí zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství a Generální inspekce bezpečnostních sborů.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 3. října 2025