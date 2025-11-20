Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Český policejní pes Loky vypátral ztracenou turistku ze Saska
Pohřešovaná žena ve věku 78let se vyčerpala při výstupu na Hvozd v Lužických horách, který absolvovala sama. Loky jí vystopoval včera krátce před 23. hodinou na jedné z vedlejších turistických stezek pod Hvozdem.
Mezinárodní pátrací akci včera aktivovala 78letá turistka ze Saska, která se vydala na pěší výlet z Oybinu na rozhlednu Hvozd. Když se v domluveném čase, což mělo být kolem 14.30, nevrátila, začal si o ni dělat starosti manžel a zavolal jí na mobil. Dozvěděl se od ní, že je značně unavená, a že do svého cíle ještě nedošla. Od zhruba 16. hodiny už byl její mobilní telefon nedostupný. Muž proto požádal o její vypátrání policisty z žitavského policejního revíru. Ti do pátrací akce zapojili také tamní horskou službu a hasiče. Kolegové ze Saska si na pomoc přizvali i vrtulník s termovizí a požádali o spolupráci policisty z Libereckého kraje. V terénu na české straně právě sloužila česko-německá hlídka složená z policistů z odboru cizinecké služby a do pátrání se zapojili rovněž policisté ze Stráže pod Ralskem a ze Cvikova z Českolipska, včetně psovoda se služebním psem Lokym.
A Loky nakonec při rozsáhlé mezinárodní akci sehrál klíčovou roli. Ačkoliv je tříletý německý ovčák ve službě u Policie České republiky teprve rok, počínal si naprosto profesionálně a krátce před 23. hodinou začal avizovat osobu ve strmém terénu pod Hvozdem, ke které dovedl svého psovoda podporučíka Petr Diviše. Jednalo se o pohřešovanou seniorku, která byla díky svému kvalitnímu turistickému vybavení v relativně dobré kondici, i když vyčerpaná a promrzlá. Psovod ji vzhledem k špatně přístupnému terénu odvedl do místa, kam byla schopná dorazit záchranářská technika a tam ji předal německým kolegům.
Na našeho Lokyho i na jeho parťáka ve službě jsme náležitě hrdí a jejich pomoc ocenili nejen němečtí kolegové, ale také samotná seniorka.
20. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková